iKON12月9日澳門演唱會 ~ VIP觀眾福利追加 看綵排不用抽！

韓國人氣男團iKON將於2023年12月9日（星期六）晚上7時在澳門新濠影匯綜藝館舉行《2023 iKON WORLD TOUR TAKE OFF in MACAU》演唱會。

這是iKON第一次在澳門舉行的單獨演唱會，因而令他們更想見到港澳地區的粉絲，寵粉的SONG、BOBBY、DK、JU-NE和CHAN就特別拍攝問候影片，訴說想在澳門演唱會跟iKONIC（iKON粉絲稱號）見面。而且他們更預備了豐富的追加福利，讓購票入場的觀眾滿載而歸。



在影片中，iKON先充滿活力地用他們的口號：「GET READY，SHOW TIME！」並介紹自己是iKON來跟大家打招呼。接著便由JU-NE宣佈他們終於要在澳門開演唱會了，全體成員更開心得一同拍手歡呼！之後，DK就說出這次《2023 iKON WORLD TOUR TAKE OFF in MACAU》演唱會的舉行日期、時間、地點等詳細資料。跟著SONG便迫不及待地提及，由於這是第一次在澳門開單獨演唱會，所以「準備了很多歡快的舞台，一起享受地唱歌吧！」而BOBBY就補充有關澳門演唱會的訊息，可到主辦的社交平台上確認。緊接著的CHAN更溫馨地用中文約定歌迷：「我們澳門不見不散！」最後跟其他隊員一起揮手說再見，充分表現iKON十分珍惜可以跟iKONIC見面的機會。



另一方面，iKON為了報答歌迷的支持，特別追加給購買$1,788 VIP門票的觀眾，皆可獲得參加SOUND CHECK綵排的福利，還有神秘的EXCLUSIVE MD PACKAGE獨家禮品包，全部不用抽選，以證明VIP觀眾的尊貴地位。同時，主辦還為iKON準備SEND OFF歡送會，將抽選300名VIP觀眾在演唱會後，再多一個近距離接觸iKON的機會，以回應大家多年不見的思念之情！加上原本已經公佈的GROUP PHOTO合照、SIGNED POSTER簽名海報、SIGNED POLAROID簽名拍立得等豐富福利，吸引之餘，亦見到iKON對歌迷的寵愛。





想好好把握跟iKON見面的時刻，以及欣賞他們的精彩演出，就不要錯過最後的購票機會。如想知道更詳細的《2023 iKON WORLD TOUR TAKE OFF in MACAU》演唱會福利安排和相關資訊，請留意主辦單位的FB和IG更新，以及新聞公佈。

《2023 iKON WORLD TOUR TAKE OFF》澳門站

日期：2023年12月9日（星期六）

時間：晚上7時正

場地：澳門新濠影匯綜藝館

門票價格：港幣HKD/澳門幣MOP $1,788 (VIP)/$1,388/$1,088/$788

主辦：萬星國際娛樂文化

巡演主辦：Archer Media

經紀公司：143 Entertainment

售票鏈接：

澳門新濠影滙：www.studiocity-macau.com

大麥：https://www.damai.cn

- 詳情請留意主辦方公告

- 主辦方保留活動異動之權利.

- 福利中獎名單將於活動前一天公佈.

粉絲福利：

$1,788門票：SOUND CHECK綵排名額ALL全部、EXCLUSIVE MD PACKAGE獨家禮品包名額ALL全部、SEND OFF歡送會名額300名、HI BYE歡送道別名額500名、GROUP PHOTO合照名額250名、SIGNED POSTER簽名海報名額60名、SIGNED POLAROID簽名拍立得名額30名。

$1,388門票：SOUND CHECK綵排名額200名。



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