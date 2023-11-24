iKON12月9日澳门演唱会 ~ VIP观众福利追加 看彩排不用抽！

韩国人气男团iKON将於2023年12月9日（星期六）晚上7时在澳门新濠影汇综艺馆举行《2023 iKON WORLD TOUR TAKE OFF in MACAU》演唱会。

这是iKON第一次在澳门举行的单独演唱会，因而令他们更想见到港澳地区的粉丝，宠粉的SONG、BOBBY、DK、JU-NE和CHAN就特别拍摄问候影片，诉说想在澳门演唱会跟iKONIC（iKON粉丝称号）见面。而且他们更预备了丰富的追加福利，让购票入场的观众满载而归。



在影片中，iKON先充满活力地用他们的口号：「GET READY，SHOW TIME！」并介绍自己是iKON来跟大家打招呼。接著便由JU-NE宣布他们终於要在澳门开演唱会了，全体成员更开心得一同拍手欢呼！之后，DK就说出这次《2023 iKON WORLD TOUR TAKE OFF in MACAU》演唱会的举行日期、时间、地点等详细资料。跟著SONG便迫不及待地提及，由於这是第一次在澳门开单独演唱会，所以「准备了很多欢快的舞台，一起享受地唱歌吧！」而BOBBY就补充有关澳门演唱会的讯息，可到主办的社交平台上确认。紧接著的CHAN更温馨地用中文约定歌迷：「我们澳门不见不散！」最后跟其他队员一起挥手说再见，充分表现iKON十分珍惜可以跟iKONIC见面的机会。



另一方面，iKON为了报答歌迷的支持，特别追加给购买$1,788 VIP门票的观众，皆可获得参加SOUND CHECK彩排的福利，还有神秘的EXCLUSIVE MD PACKAGE独家礼品包，全部不用抽选，以证明VIP观众的尊贵地位。同时，主办还为iKON准备SEND OFF欢送会，将抽选300名VIP观众在演唱会后，再多一个近距离接触iKON的机会，以回应大家多年不见的思念之情！加上原本已经公布的GROUP PHOTO合照、SIGNED POSTER签名海报、SIGNED POLAROID签名拍立得等丰富福利，吸引之余，亦见到iKON对歌迷的宠爱。





想好好把握跟iKON见面的时刻，以及欣赏他们的精彩演出，就不要错过最后的购票机会。如想知道更详细的《2023 iKON WORLD TOUR TAKE OFF in MACAU》演唱会福利安排和相关资讯，请留意主办单位的FB和IG更新，以及新闻公布。

《2023 iKON WORLD TOUR TAKE OFF》澳门站

日期：2023年12月9日（星期六）

时间：晚上7时正

场地：澳门新濠影汇综艺馆

门票价格：港币HKD/澳门币MOP $1,788 (VIP)/$1,388/$1,088/$788

主办：万星国际娱乐文化

巡演主办：Archer Media

经纪公司：143 Entertainment

售票链接：

澳门新濠影滙：www.studiocity-macau.com

大麦：https://www.damai.cn

- 详情请留意主办方公告

- 主办方保留活动异动之权利.

- 福利中奖名单将於活动前一天公布.

粉丝福利：

$1,788门票：SOUND CHECK彩排名额ALL全部、EXCLUSIVE MD PACKAGE独家礼品包名额ALL全部、SEND OFF欢送会名额300名、HI BYE欢送道别名额500名、GROUP PHOTO合照名额250名、SIGNED POSTER签名海报名额60名、SIGNED POLAROID签名拍立得名额30名。

$1,388门票：SOUND CHECK彩排名额200名。



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