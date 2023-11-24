【韩网热帖】BTS防弹少年团JIMIN粉丝卡车示威喊话HYBE：公司已无任何可信度

防弹少年团成员JIMIN的粉丝在HYBE大楼、汝矣岛、光化门一带进行了卡车示威。

卡车示威於23日开始，JIMIN的粉丝们要求HYBE娱乐作为JIMIN的经纪公司应该好好保护艺人，履行职责。



㈜하이브와 빅히트 엔터테인먼트에게 소속된 아티스트 방탄소년단 지민의 소속사로서, 아티스트 보호 및 매니지먼트의 의무에 대해 강력히 요구합니다.@BIGHIT_MUSIC pic.twitter.com/JwKWKqkAZ7 — 지민X총공팀 (@Jiminxteam) November 23, 2023

㈜하이브와 빅히트 엔터테인먼트에게 소속된 아티스트 방탄소년단 지민의 소속사로서, 아티스트 보호 및 매니지먼트의 의무에 대해 강력히 요구합니다.@BIGHIT_MUSIC pic.twitter.com/rBe6J9UbiF — 지민X총공팀 (@Jiminxteam) November 23, 2023

粉丝们在卡车上挂上了以下标语：

1. 绝不吝啬的支援和爱护？肮脏的话术，HYBE已无任何可信度

2. 艺人事业管理最烂，艺人保护&经纪管理最烂，和粉丝沟通最烂，无法把2025年交给你们

3. 粉丝无法信任HYBE，不要再提让人厌烦的续约了，艺人的待遇完全就是小区破烂小店的水准

4. HYBE的工作态度是故意的还是真无能？快道歉吧，早一天改善

5. 一边谈续约一边工作散漫的HYBE

有网友将照片放到了theqoo上，引爆广大网友围观和讨论：

1. 看来我要去做卡车生意了

2. 卡车示威除了对卡车行业有帮助之外，还有什么效果

3. 我想去投资卡车行业

4. 现在好羡慕卡车司机啊

5. 我也是粉丝，但现在真的很想去做卡车生意，买10辆车，再雇几名司机

6. 老实说，粉丝这么做的话，只会让本命丢人

7. 这次应该是韩国人自己送的吧，语法什么的都是对的

8. 到底是有什么不满？？防弹的solo大家都做的不错啊

9. 续约难道不是歌手自己想续才续的吗？标语写得像神经病一样

10. 他们不都是已经续约了吗？怎么粉丝还在说这件事情

11. 一般搞卡车示威的粉丝都很喜欢阴谋论那一套

12. 啊？发生了什么？我错过了什么事情？为什么要卡车示威

13. 根本看不出粉丝的要求到底是什么？不会起反作用吧

14. 今天一整天最好奇的事情就是买辆卡车要多少钱

15. 对期盼2025年完整体的成员来说是不是太过分了

16. 太可笑了，HYBE工作人员看了也只会觉得是个笑话

17. JIMIN粉丝真可笑，BTS SOLO中唯一一个有实力争议的人就是他，你们到底在说什么啊，保护什么

18. 是因为他专辑成绩不是第一名才这样吗

原文：https://theqoo.net/hot/3011746743?filter_mode=normal

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