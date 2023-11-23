欧尼太拼了！朴敏英为新戏减重至37kg，《和我老公结婚吧》饰演「患癌角色」剧照公开

tvN新月火剧《和我老公结婚吧》今日公开朴敏英第一组剧照，为完美饰演癌症病人角色，居然减重到只有37kg！

《和我老公结婚吧》改编自同名网路小说，讲述了目睹挚友和丈夫出轨并被杀害的女人回到10年前，经历第二次人生，将像臭水沟一样的命运还给他们并正式开拓自己命运的电视剧。

女主「姜智媛」是一位平凡的韩国女性，夹在无能的丈夫朴敏焕（李伊庚 饰）、看不起自己的婆家、辛苦的职场生活之间，艰难地度过每一天。 她比起自己总是更关心别人，在家在公司都一直忍气吞声，然而她不知道的是，周围的人把她的好意当做自己的权利，将她视为冤大头。 到最后，她唯一的家人朴敏焕竟然和她唯一的朋友郑秀敏（宋昰昀 饰）出轨，她自己则在花样的青春年华罹患癌症。

剧照中，姜智媛穿著病患服装、戴著帽子，瘦削凹陷的脸颊和苍白的面色暗示她在艰难的治疗和疲惫的生活中即将崩溃。





值得一提的是，朴敏英为了更加完美地诠释这一角色，狠心将体重减到只有37kg，付出了巨大的努力。 《和我老公结婚吧》制作组表示：「朴敏英在真实地表达癌症患者设定方面付出了很多努力，片场大家都被她的表演惊艳到，她精确地表现了姜智媛在穿越前后的巨大变化，希望大家多加关注。 」



有了朴敏英演技加持，令人更加好奇虚弱得似乎随时可能倒下的康智媛究竟如何获得重新开始命运的机会，也更新啊刚看到令人振奋的复仇和甜蜜的浪漫情节。 《和我老公结婚吧》将於明年1月1日首播。

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