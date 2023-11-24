Disney+《非法正义》最高潮！南柱赫3分钟打戏受封最强教科书　最后一幕「他」竟领便当？

Disney+原创韩剧每部都超精彩！由「南朋友」南柱赫所主演的漫改黑暗剧《非法正义》剧情进入最高潮，在最新公开的集数中，他依然打戏不断，其中又以跟广域搜查队搜查组长，饰演赵宪的刘智泰在空地的对手戏堪称「打戏最强教科书！」而在剧情最后，不少粉丝最喜爱的「他」也领了便当，最终南柱赫将走向何处？让人屏息以待。



3分钟对手戏值得反覆观看

在第5集尾端，南柱赫饰演的金智勇，也是大家口中说的「治安维持者」遇上了自己的学长、搜查队长赵宪。赵宪再次要求金智勇停手，但金智勇心痛说「你可曾站在弱者的立场过吗？人生因罪犯而被践踏，却无能为力的心情。曾相信是代表正义的法律，却宽待被害人、毫不在意被害人，所以我有权保护自己！」整段话也是金智勇选择站在暗处惩罚坏人的主轴。而金智勇与赵宪更展开一场激烈的打斗，尽管金智勇最终被打倒在地，但他依然奋力反击，精彩的对手戏让人值得反覆观看。



最强反派尹敬浩

在最新2集中，本剧的最大反派也终於浮出台面，他正是世律未来资源会长金三斗，过去因教唆杀人获判无罪。饰演金三斗的男星尹敬浩，几乎是「专业反派户」。包含在《空气杀人》、《魔幻之音》几乎都是大BOSS等级，在这次的《非法正义》中同样位居幕后藏镜人，他时而冷酷时而愤怒，所有情绪都写在脸上，为了脱身杀人也不眨眼，如此的狠劲令人不寒而栗。实在很难想像这样的人，现实生活中会是怎样的人？

不过偷偷说，其实他现实中是一位超级大暖男，过去曾现身由赵寅成，车太铉主持的韩综《偶然成为社长》，也以工读生身分出席现正热播中的《偶然成为社长3》，俐落的工作能力加上暖心笑颜，简直与戏中恶煞判若两人，也令人赞叹他的神演技。



会长又有新「疯」事

剧中虽然时常有血腥画面，但只要镜头转到DK集团副会长赵江旭（李浚赫饰演）这边总是会让人会心一笑。为了支持金智勇，赵江旭简直是最强工具人，除了在危急时刻帮他解围之外，还相当听话。由於崔美丽记者（金素辰饰演）碰触到高层机密遭到原公司开除，金智勇要赵江旭「让崔美丽继续播下去！」下一秒赵江旭就立刻准备了超大空间，让崔美丽另起炉灶，也让「治安维持者」持续在社会发酵。而赵江旭对金智勇有多痴迷？在金智勇受伤住院时，赵江旭竟偷偷跟他自拍，还露出满意的笑容，看来绝对是最成功的粉丝无误了。



最强大叔领便当？

在《非法正义》中，除了金智勇帅气又精壮的身材吸引粉丝喜爱之外，另外一位拥有许多人支持的莫过於搜查队长赵宪了。强壮的外型却有超敏捷的速度，最新两集中简直将坏人当沙包打，连金智勇都不是他的对手。不过就在第6集最后，他遭到金三斗派来的杀手刺伤，而随后赶到的金智勇也亲眼目睹一切，赵宪对金智勇算是有特殊的情感，两人都是警察出身，而赵宪尽管知道金智勇真实身份，却选择不拆穿他，而是告诉金智勇「该收手了！」也同时告诉崔美丽别为了新闻流量让「治安维持者」沦陷。

究竟赵宪是否能活著与金智勇走向最后一集?金智勇会选择继续当治安维持者还是金盆洗手当个好警察？所有的结果，将在29日最终回播出，敬请锁定！



Disney+原创剧《非法正义》全剧共8集，更新时间每周三下午4:00上架新2集！

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