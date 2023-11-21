韓媒爆頂流A某借「置裝費」逃稅被追繳上億稅金！網友精準猜出當事人，吐槽「她算什麼頂流」

韓網又陷入「頂流明星A某」大推測中。

日前，韓媒報導了一起稅收罰款案例，牽涉到了娛樂圈。 這位頂流明星A某借「置裝費」的由頭逃稅被追繳上億韓幣的罰款。 韓國稅務部門判定A某花費在衣服上的費用並非為了工作，而是為了滿足私慾。



作為韓娛圈頂流的A某是各大高奢品牌的活動的常客，她本人也經常在個人IG上公開穿戴各種高價服裝、珠寶等奢華的生活。 2019年5月，A某為拍攝畫報花費了3000餘萬購買了服裝，但信用卡付款的地方卻是某手錶商店。 SBS電視台獨家揭露了相關事情，並透露：「國稅廳認為A某申報的服裝費用中有超過90%、約3億（韓幣，下同）都是和工作毫不相關的個人支出，因此國稅廳向她追繳上億的稅金。 」



A某辯解自己因是廣告代言人，即是沒有官方活動，但考慮到需要維持大眾形象，這些高價服裝是必需品，是固定的置裝費，然而國稅廳並未接受這一說法。 最後A某不得不繳納了罰款。

因為SBS電視台公開了A某的剪影，很快就有網友猜出A某是張東健的妻子、女演員高小英，不少網友留言評論：「她算什麼頂流，都過氣了吧，現在20、30代誰認識她」、「有媒體提到A某在光復節去日本旅行，我就知道是高小英了」、「所以說越有錢的人越摳門，連自己的花銷都要算在公費裡」、「 難怪我這麼討厭他們夫妻倆」、「她有什麼代表作？還頂流呢」、「原來是這對夫妻啊，一點都不奇怪」等。



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