《少年時代》任時完挑戰方言並苦練舞蹈！「這次的角色是曾演出的角色中智商最低的…」

演員任時完在Coupang Play的新作品《少年時代》中將挑戰以忠清道方言演出，更為此接受方言課程指導，也即將呈現搞笑喜劇演技。

《少年時代》劇情描述在1989年的忠清南道，一輩子的目標就是「不挨打而活下去」的高中生張秉泰，一夕之間陰錯陽差變成老大，而人生發生逆轉的故事。任時完即飾演這位從懦夫變成老大的主角。對於這個角色，任時完表示自己也曾苦惱要展現出自己的哪一面本性，而他覺得最能讓觀眾們立即感受到差別的就是外表的服裝，於是先從這方面努力。



在《少年時代》劇中也因為是以復古時代為背景，任時完更需要使用忠清道方言演出，他也為此非常努力準備，對於釜山出身的任時完來說，忠清道方言應該只是有些許陌生，除了找方言老師苦練三個月之久，還自己花了兩天一夜去了劇中的地點扶余，嘗試跟當地人實戰對話，引發記者會現場一片大笑，自稱忠清南道出身的女主角李善彬，則對任時完的努力相當稱讚。



除了方言，任時完還必須在劇中呈現歌手朴南正的作品「想念著你」，他也拜師專業舞者HYOJIN CHOI進行三個月的舞蹈課程，任時完表示自己是在粉絲見面會時與HYOJIN CHOI結緣，從那時起有空的時候就會去練習基本功，對這次的演出相當有幫助。



任時完至今所飾演的角色相當多元，有反派惡人，也有令人信任的穩重角色，本次他選擇的秉泰則是喜劇搞笑的角色，他更表示「這應該是至今曾演過的角色智商排名最後的」，也說第一次飾演這樣的角色也是一種全新的挑戰，不用裝作很聰明的樣子，也讓自己的壓力減輕不少。也希望觀眾們能夠對他們有所不足的樣子展開笑容。《少年時代》將於11月24日晚間8點首度於Coupang Play公開。

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