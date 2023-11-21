韩媒爆顶流A某借「置装费」逃税被追缴上亿税金！网友精准猜出当事人，吐槽「她算什么顶流」

韩网又陷入「顶流明星A某」大推测中。

日前，韩媒报导了一起税收罚款案例，牵涉到了娱乐圈。 这位顶流明星A某借「置装费」的由头逃税被追缴上亿韩币的罚款。 韩国税务部门判定A某花费在衣服上的费用并非为了工作，而是为了满足私欲。



作为韩娱圈顶流的A某是各大高奢品牌的活动的常客，她本人也经常在个人IG上公开穿戴各种高价服装、珠宝等奢华的生活。 2019年5月，A某为拍摄画报花费了3000余万购买了服装，但信用卡付款的地方却是某手表商店。 SBS电视台独家揭露了相关事情，并透露：「国税厅认为A某申报的服装费用中有超过90%、约3亿（韩币，下同）都是和工作毫不相关的个人支出，因此国税厅向她追缴上亿的税金。 」



A某辩解自己因是广告代言人，即是没有官方活动，但考虑到需要维持大众形象，这些高价服装是必需品，是固定的置装费，然而国税厅并未接受这一说法。 最后A某不得不缴纳了罚款。

因为SBS电视台公开了A某的剪影，很快就有网友猜出A某是张东健的妻子、女演员高小英，不少网友留言评论：「她算什么顶流，都过气了吧，现在20、30代谁认识她」、「有媒体提到A某在光复节去日本旅行，我就知道是高小英了」、「所以说越有钱的人越抠门，连自己的花销都要算在公费里」、「 难怪我这么讨厌他们夫妻俩」、「她有什么代表作？还顶流呢」、「原来是这对夫妻啊，一点都不奇怪」等。



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