《首爾之春》鄭雨盛被問到「最近一次接吻是何時」竟然現場直接放送…誰這麼幸運被男神親到！

日前演員鄭雨盛以及黃晸珉共同以嘉賓身分來到YT頻道節目《學習王真天才洪真慶》，面對洪真慶的犀利提問「最近一次接吻是何時」，鄭雨盛老神在在，臉不紅氣不喘的送上驚人之舉！

YT頻道節目《學習王真天才洪真慶》日前邀請到為了即將於11月22日上映的電影《首爾之春》進行宣傳的演員鄭雨盛以及黃晸珉共同出演。洪真慶提到了，鄭雨盛及黃晸珉曾合作過電影《阿修羅》，在近期的《獵首密令》中黃晸珉也參與了特別演出，《首爾之春》中又能看到兩人再度合體，鄭雨盛更預告兩人默契更強。



黃晸珉提到自己學生時期，因為就讀藝術高中，學習的部分真的不太行，而比較專注在文學、美術、音樂上。鄭雨盛也表示自己當時就覺得不是讀書的料，也一直煩惱著到底要在學校待到什麼時候，所以老是睡覺，還自嘲可能因為當時睡得太多而身高長得很高。



主持人也問到鄭雨盛「從什麼時候開始意識到自己長得很帥呢？」鄭雨盛表示是在出道後大家才稱讚他長得帥，自己以前則是在學生時期打工時，會收到有人遞上信件，當時他覺得有點奇怪，也不太清楚為什麼有人要寫信給他，當時心中只想著努力打工，再多賺一點錢，這樣就很幸福了。



後來洪真慶還對鄭雨盛問出相當大膽的問題，也就是「最近一次接吻是何時」，在旁邊正準備喝水的黃晸珉聽了差點把口中的水都噴出來，鄭雨盛突然就在此時親上了黃晸珉的臉頰，說自己最近一次的接吻就是今天〜兩位大演員也分享了自己如何理解台詞背後的故事脈絡後，將台詞轉化為自己所說出來的話語，令大家了解他們是如何展現出自己的特色魅力。



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