《首尔之春》郑雨盛被问到「最近一次接吻是何时」竟然现场直接放送…谁这么幸运被男神亲到！

日前演员郑雨盛以及黄晸珉共同以嘉宾身分来到YT频道节目《学习王真天才洪真庆》，面对洪真庆的犀利提问「最近一次接吻是何时」，郑雨盛老神在在，脸不红气不喘的送上惊人之举！

YT频道节目《学习王真天才洪真庆》日前邀请到为了即将於11月22日上映的电影《首尔之春》进行宣传的演员郑雨盛以及黄晸珉共同出演。洪真庆提到了，郑雨盛及黄晸珉曾合作过电影《阿修罗》，在近期的《猎首密令》中黄晸珉也参与了特别演出，《首尔之春》中又能看到两人再度合体，郑雨盛更预告两人默契更强。



黄晸珉提到自己学生时期，因为就读艺术高中，学习的部分真的不太行，而比较专注在文学、美术、音乐上。郑雨盛也表示自己当时就觉得不是读书的料，也一直烦恼著到底要在学校待到什么时候，所以老是睡觉，还自嘲可能因为当时睡得太多而身高长得很高。



主持人也问到郑雨盛「从什么时候开始意识到自己长得很帅呢？」郑雨盛表示是在出道后大家才称赞他长得帅，自己以前则是在学生时期打工时，会收到有人递上信件，当时他觉得有点奇怪，也不太清楚为什么有人要写信给他，当时心中只想著努力打工，再多赚一点钱，这样就很幸福了。



后来洪真庆还对郑雨盛问出相当大胆的问题，也就是「最近一次接吻是何时」，在旁边正准备喝水的黄晸珉听了差点把口中的水都喷出来，郑雨盛突然就在此时亲上了黄晸珉的脸颊，说自己最近一次的接吻就是今天〜两位大演员也分享了自己如何理解台词背后的故事脉络后，将台词转化为自己所说出来的话语，令大家了解他们是如何展现出自己的特色魅力。



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