池昌旭提「不再自拍的原因」引眾怒！被封為「專業Kisser」的他害羞到狂嗑軟糖XD

這個原因小編也不能接受！（笑）

作品一部接一部的池昌旭，最新電視劇JTBC‎《歡迎來到三達里》‎將於下月（12月）2日首播。該部作品描述離開故鄉如同飛龍升天般的趙三達（申惠善 飾）某天失去所有並跌到谷底後，再次回到故鄉取暖，與努力珍惜並守護著這個小村的趙容弼（池昌旭 飾）重逢。不少網友期待這部「青梅竹馬」+「再次重逢」的溫暖治癒電視劇。

14日，池昌旭出演由張度練主持的網路節目《Salon Drip2》並提及許多話題，從前陣子迎來大結局的Disney+《惡中之惡》的幕後花絮，到最近在濟州島拍攝《歡迎來到三達里》看到海豚群，還有目前仍然與母親同住的TMI，都可以感受到池昌旭的真性情。







張度練提到在YouTube搜尋池昌旭會出現的TOP3影片，依序是：《奇怪的搭檔》、《奇皇后》和《Healer》與女主角的吻戲，而每一場吻戲都相當「火熱」。







池昌旭或許是「害羞」了，拿起桌上的軟糖狂嗑。他表示：「不是…比起吻戲，我在其他事情上更加努力！」張度練整理：「封池昌旭為『ProKisser』（專業吻者XD）！」引發爆笑。

雖然前面帶著開玩笑的態度，但池昌旭表示，那些場景肯定很美。他不諱言地說，自己的吻技很好，但最重要的是「氛圍」，而這些都是由劇組所精心準備的。總之就是在萬事俱備的情況下，池昌旭放上了自己的「舌頭」！（張度練真的很會整理哈哈哈）





池昌旭還提到曾經他拍了很多自拍照，但最近不這麼做了，原因是「看起來不像以前」。





此話一出，引來製作團隊和張度練的「憤怒」。他們的反應就好像在說：「這是在說人話嗎？」







「生氣的」張度練要池昌旭給個解釋，池昌旭有點慌張，要大家好好聽他說話（笑）他表示，以前自拍，偶爾會覺得效果不錯的時候。但現在看起來，池昌旭覺得自己看起來「變老」了。（張度練搖頭+嫌棄XD）

以前自拍的時候，會把手舉高、找個好角度。但現在的池昌旭，對於這樣的動作感到害羞，於是拿手機的角度變低了。大概就是這樣、那樣的原因，讓他減少自拍的頻率吧～

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