算擾民嗎？小學生網咖熱唱NewJeans歌、稚嫩童聲「音量失控+瘋狂走音」，挑剔網友慈母心融化：「超可愛！」

近日有網友拍到小學生在網咖唱歌一幕並PO上網，問這樣算不算擾民呢？結果向來以挑剔著稱的韓國網友都一致表示完全不算，明明就很可愛！

影片中一名小學生坐在網咖椅子裡，對著女團NewJeans歌曲《Hype Boy》MV旁若無人地跟唱，整個人被椅背遮得嚴嚴實實，只看到一雙時隱時現的小手和擺在腳邊的卡通背包。

這位小朋友的童聲唱起歌來音量時大時小、伴隨微妙走音，似乎是戴著耳機對自己的歌喉毫無察覺，但拍片人早已忍俊不禁，憋笑噴氣聲也被一併錄下。



影片公開後在YouTube獲得5.5萬讚、無一倒讚，要知道韓國網友一向對他人評價嚴格、尤其對幼童在公共場所的行為十分敏感，這次也一面倒地慈母心泛濫，紛紛留言表示這哪裡算得上擾民，根本就是超可愛：「小朋友聽不到自己聲音，可能以為別人也聽不到...」「她還不知道頭戴式耳機的可怕kkkk」「 就算不爽，一回頭看到這背包也消氣啦kkk」「如果只是hype boy倒還忍得住，後邊那個『哼哼~』實在太好笑」「這樣可愛根本無法生氣呀」「比那些一邊打遊戲一邊飆髒話的小學生好太多啦」「聽起來好療愈」「甚至想買零食給她，在旁邊跳舞應援」XD

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