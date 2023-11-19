池昌旭提「不再自拍的原因」引众怒！被封为「专业Kisser」的他害羞到狂嗑软糖XD

这个原因小编也不能接受！（笑）

作品一部接一部的池昌旭，最新电视剧JTBC‎《欢迎来到三达里》‎将於下月（12月）2日首播。该部作品描述离开故乡如同飞龙升天般的赵三达（申惠善 饰）某天失去所有并跌到谷底后，再次回到故乡取暖，与努力珍惜并守护著这个小村的赵容弼（池昌旭 饰）重逢。不少网友期待这部「青梅竹马」+「再次重逢」的温暖治愈电视剧。

14日，池昌旭出演由张度练主持的网路节目《Salon Drip2》并提及许多话题，从前阵子迎来大结局的Disney+《恶中之恶》的幕后花絮，到最近在济州岛拍摄《欢迎来到三达里》看到海豚群，还有目前仍然与母亲同住的TMI，都可以感受到池昌旭的真性情。







张度练提到在YouTube搜寻池昌旭会出现的TOP3影片，依序是：《奇怪的搭档》、《奇皇后》和《Healer》与女主角的吻戏，而每一场吻戏都相当「火热」。







池昌旭或许是「害羞」了，拿起桌上的软糖狂嗑。他表示：「不是…比起吻戏，我在其他事情上更加努力！」张度练整理：「封池昌旭为『ProKisser』（专业吻者XD）！」引发爆笑。

虽然前面带著开玩笑的态度，但池昌旭表示，那些场景肯定很美。他不讳言地说，自己的吻技很好，但最重要的是「氛围」，而这些都是由剧组所精心准备的。总之就是在万事俱备的情况下，池昌旭放上了自己的「舌头」！（张度练真的很会整理哈哈哈）





池昌旭还提到曾经他拍了很多自拍照，但最近不这么做了，原因是「看起来不像以前」。





此话一出，引来制作团队和张度练的「愤怒」。他们的反应就好像在说：「这是在说人话吗？」







「生气的」张度练要池昌旭给个解释，池昌旭有点慌张，要大家好好听他说话（笑）他表示，以前自拍，偶尔会觉得效果不错的时候。但现在看起来，池昌旭觉得自己看起来「变老」了。（张度练摇头+嫌弃XD）

以前自拍的时候，会把手举高、找个好角度。但现在的池昌旭，对於这样的动作感到害羞，於是拿手机的角度变低了。大概就是这样、那样的原因，让他减少自拍的频率吧～

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