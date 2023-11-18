這對組合太可愛！朴寶英&崔宇植有望出演《那年，我們的夏天》編劇新作《愛情電影》，「90s同齡人」化學反應引期待

據韓媒，演員朴寶英和崔宇植已確定出演新劇《愛情電影》（멜로 무비），由崔宇植上一部作品《那年，我們的夏天》編劇創作劇本，讓人超級期待！

《愛情電影》假裝灰暗實為愛情喜劇，以製作電影的人為主角，講述從小就在苦難面前總是假裝沒關係、如今只有身體長大但心靈仍困在那個小孩的大人們，想要去愛去實現夢想但已疲倦到極點的、尷尬的年輕人們的故事。

朴寶英飾演從副導演做到電影導演的「金舞菲」（諧音：金電影），父親是懷抱導演夢的攝影工作人員，舞菲跟隨父親腳步進入電影產業，掌握了不讓自己過於引人關注的完美技巧。



崔宇植飾演從臨時演員做到電影評論家的「高謙」，夢想看遍世上所有電源，在片場遇到金舞菲後各種牽連到一起，展開了命中註定的愛情。



《愛情電影》劇本由去年1月好評劇終的SBS電視劇《那年，我們的夏天》編劇李娜恩創作，這部劇由崔宇植、金多美、盧正義、金聖喆主演，給觀眾帶去無數共鳴和感動。 這次崔宇植與李娜恩編劇二度合作，對手戲朴寶英不僅是愛情喜劇大勢、堪稱人氣保障，而且和崔宇植一樣都是1990年出生，讓人對這對同齡人的化學反應格外期待。





目前朴寶英所屬社低調回應稱「正在積極討論出演」，如果順利，《愛情電影》將在明年開拍，同年與觀眾見面。

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