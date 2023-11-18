李浚赫要演罗曼史了！与韩志旼合作SBS新剧《问候的关系》，女总裁X男秘书令剧迷期待

李浚赫的作品也是一部接一部：《非法正义》→《好或坏的东载》→《问候的关系》！

粉丝狂欢！SBS近期宣布新剧《问候的关系》将由韩志旼、李浚赫主演，预计於明年（2024年）首播。该部作品描述除了工作外什么都不会做的猎头公司女总裁，与育儿、生活、工作都做得很好的男秘书，两人之间治愈的罗曼史。

韩志旼饰演「姜智润」，仅创业5年就把自己打造成业界亚军的CEO，是20代女大生最崇拜的对象。能力佳、外貌佳，不过姜智润的性格干脆俐落、说话直言不讳，完全不谦虚所以自尊心也高，通过柳恩浩的安慰才得以疗愈受伤的心。

李浚赫饰演「柳恩浩」，拥有帅气外貌与结实身材，和西装完全是绝配。是一位独力扶养6岁女儿的单亲爸爸，坚强与温柔共存的人物。

한지민 이준혁의 CEO와 비서의

힐링 로맨스여 오라오라오라 pic.twitter.com/0YaiPeYZFP — 라온 (@no__uveau) November 17, 2023

已经有网友合成两位演员的照片，女总裁和男秘书的画面这不就有了嘛，太速配了吧！

잘 나가는 회사의 유아독존 CEO (한지민)x 육아와 살림까지 잘하는 싱글대디 비서 (이준혁)

이 짤들만 봐도 어떻게 나올지 상상이 가서 너무 좋음 ~!~! pic.twitter.com/br5XJ45ZmS — llllllllang (@cerlubluu_) November 17, 2023

再多看几张「效果图」，是不是化学反应爆棚？似乎已经可以预感到又一部「人生作品」即将诞生了～

另外，李浚赫目前以Disney+‎《非法正义》‎活跃中，目前正在拍摄《秘密森林》延伸剧‎《好或坏的东载》，而最新消息是与韩志旼合作《问候的关系》，令不少粉丝表示：「可以看到这么多不同李浚赫的面貌，真的太幸福～」

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