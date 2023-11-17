南柱赫肌肉再升級！Disney+《非法正義》首4集大咖飆戲超過癮　會長狂粉瘋到變特色

由Disney+原創韓劇一檔接一檔！繼《MOVING異能》、《惡中之惡》之後，新推出的漫改黑暗劇《非法正義》也已經在日前上檔，男主角南柱赫在劇中化身韓版《夜魔俠》負責在黑暗中鏟奸除惡，沒有讓粉絲等太久，在第1集他就有超養眼的洗澡戲。此外才播到第4集，就已經有網友敲碗「希望一口氣全上完」因為劇情實在太刺激了！



南柱赫身材再進化

儘管南柱赫目前已經高唱從軍樂，但他的新作依然刮起炫風。新劇《非法正義》中飾演金智勇的他，白天是一位品學兼優的警大學生，但由於幼年時期曾目睹傷害自己母親的加害者被輕放，因此決定走上報仇之路，並在夜裡讓其他被輕放罪犯，受到同等懲罰。也因此有了「治安維持者」的封號。為了該劇看得出他再度於身材費盡苦心。不管是養眼的八塊肌還是太平洋寬肩都讓人移不開目光，「南朋友」2.0進化版現正播出中！



劉智泰徒手破窗太驚人

另一位讓劇迷相當驚喜的莫過於劇中飾演「搜查隊長」趙憲的劉智泰，雖然知道他人高馬大，但在《非法正義》中他彷彿從XL號進階成3XL號，甚至還有人驚呼「他是不是走錯棚，應該要去拍《MOVING異能》才對？」每次開口都會先說「從現在起，我會用不禮貌的口氣跟你交談」彷彿黑幫老大的他，其實是一位堂堂正正的搜查隊長。第4集中，他為了找真正的黑幫老大張順日，三兩下就把小弟打趴，甚至直接徒手把鐵窗扯開，看到這邊應該不少人都會發出超大驚呼聲。據了解劉智泰為戲增重20公斤，超級敬業。



金智勇的會長狂粉

只能說《非法正義》每位角色的風格都實在太鮮明，讓人光看幾集就留下深刻印象。在第3集末突然多了一位「治安維持者」模仿犯，但他卻能直接叫出金智勇本名。原來他是來自DK集團副會長趙江旭（李浚赫飾演），有錢又有閒的他也想成為英雄，因此找上了金智勇聯手。屢屢在金智勇快被識破的時刻出手相救，簡直是金智勇的「會長狂粉」。李浚赫生動又邪氣的演技，也讓他人氣再攀升。



最強狠角色崔美麗

有男神當然也要有女神等級的女主角，不過這位女主角更要用「狠角色」來形容她。飾演記者崔美麗的女星金素真，在《非法正義》中染上桃紅色系的極亮色，就像她令人難以忽視的氣場一樣。為了收視率跟流量，她打造了「治安維持者」這個新名詞，讓金智勇一步步掉進她的圈套。劇中拚命三郎的演技加上不怒自威的神態，不虧是囊括百想、大鐘跟青龍獎的實力派演員。



最終崔美麗是否能將「金智勇」這個獵物打撈入網？而雙手已經沾滿鮮血的金智勇，在身份遭到劉智泰、趙江旭揭穿之後，能不能全身而退？一定要繼續鎖定每週三由Disney+獨家播出的《非法正義》。

Disney+原創劇《非法正義》全劇共8集，更新時間每週三下午4:00上架新2集！

●非法正義線上看：https://www.disneyplus.com/zh-hant/series/vigilante/300E8tZ0zq45

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