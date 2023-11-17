朴敘俊、朴炯植、BTS V電影院「約會」！這場景太美了，帥哥身邊還是帥哥啊

沒有行程的日子，好兄弟朴敘俊、防彈少年團V和朴炯植私下也有好好「約會」喔！

前兩日，影片《信徒2》在首爾龍山某電影院內舉行了VIP試映會，有影迷拍到朴敘俊、朴炯植和V一起來看電影的身影。 因《信徒2》的導演白宗烈曾和朴敘俊合作過電影《愛上變身情人》（又譯《內在美》），又和V拍過啤酒廣告，因此網友們猜測是導演邀請幾人參加試映會。



V圍著圍巾，只露出了眼睛和額頭，但遮不住帥氣的光芒。 朴炯植戴著眼鏡和口罩，和V同行，演繹了「帥哥旁邊還是帥哥」的風景。 朴敘俊則穿了一件皮衣夾克，快步走在人群中。3位大帥同時閃現，震驚了在場的所有影迷。



影迷們忍不住驚喜萬分，都掏出手機記錄下了這一幕並放在了各類SNS上，網友麼看見後紛紛表示：「3人又高又帥，走在一起很難不被人發現」、「戴著口罩、帽子都掩蓋不了帥氣」、「走出了T台的感覺」、「WOOGA家族又出來約會了」等。

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