朴叙俊、朴炯植、BTS V电影院「约会」！这场景太美了，帅哥身边还是帅哥啊

没有行程的日子，好兄弟朴叙俊、防弹少年团V和朴炯植私下也有好好「约会」喔！

前两日，影片《信徒2》在首尔龙山某电影院内举行了VIP试映会，有影迷拍到朴叙俊、朴炯植和V一起来看电影的身影。 因《信徒2》的导演白宗烈曾和朴叙俊合作过电影《爱上变身情人》（又译《内在美》），又和V拍过啤酒广告，因此网友们猜测是导演邀请几人参加试映会。



V围著围巾，只露出了眼睛和额头，但遮不住帅气的光芒。 朴炯植戴著眼镜和口罩，和V同行，演绎了「帅哥旁边还是帅哥」的风景。 朴叙俊则穿了一件皮衣夹克，快步走在人群中。3位大帅同时闪现，震惊了在场的所有影迷。



影迷们忍不住惊喜万分，都掏出手机记录下了这一幕并放在了各类SNS上，网友么看见后纷纷表示：「3人又高又帅，走在一起很难不被人发现」、「戴著口罩、帽子都掩盖不了帅气」、「走出了T台的感觉」、「WOOGA家族又出来约会了」等。

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