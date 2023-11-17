太甜了！Crush新曲難掩對女友Joy的愛意：為什麼這麼漂亮，不想離開你

正在公開戀愛中的歌手Crush和女團Red Velvet成員Joy感情十分穩定，男生還在大家意想不到的地方大秀恩愛。

本月14日，Crush攜正規3輯《Wonderego》，其中一首主打歌就是《Ego》，因為歌詞很像對隊友Joy的表白而在公開後備受關注。

《Ego》的歌詞中寫道「真討厭，為什麼這麼漂亮，不想離開你，好可惜喔，討厭你」、「你的親吻平息了我嘮叨的口吻」，宛如熱戀中的男人在訴說著愛情，很難不讓歌迷聯想到Crush和Joy平時的相處。 歌曲中斷出現的「你家狗狗不能只去散步嗎？嗯？」更是加深了歌迷們的猜測，因為Crush和Joy曾被拍到一起遛狗、約會。



此外，為了宣傳新曲，Crush還做客了成始璄的YouTube節目，大家在聽完《Ego》之後現場眾人紛紛調侃Crush：「感覺腦海中浮現了一個漂亮的人，Crush你應該也認識吧？」Crush則驚慌表示：「是的... 這裡溫度怎麼感覺有點熱」根本藏不住對Joy的愛，而他的回答又一次驗證了歌迷們的猜測，



對此網友和粉絲也忍不住評論表示：「絕對是想著女友才寫的歌詞」、「Crush太愛了」、「這一對一定要幸福啊」等。

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