《戀人》今日進入最終兩集！南宮珉與安恩真最終能否送上HE守護彼此的愛情呢〜

本週即將播出最終2集的古裝電視劇《戀人》會送上什麼樣的結局呢？南宮珉與安恩真在那樣的亂世之下，即使分離也沒能改變兩人相愛的心意，兩人的戀情一路走來始終非常坎坷，好不容易撥雲見日，能夠繼續幸福下去嗎？

在上週的劇情中，李長賢（南宮珉飾）為了兌現自己與眾多俘虜間的承諾，卻在解救他們的過程中遭到逮捕，被朝鮮的皇帝認為是逆賊，遭到毒打拷問而差點丟失了性命。奄奄一息的他被吉彩（安恩真飾）救起，恢復元氣後卻失去了記憶，但吉彩沒有放棄，每日細心照顧著他，終於讓他想起了眼前這位他深愛的女子。



第19集的結尾，李長賢終於拾回記憶，緊緊地將吉彩抱在懷中，吉彩如釋重負地流下眼淚，也讓所有觀眾們跟著鬆了一口氣。但是接著要面對的，就是從清國來到朝鮮找李長賢的公主（李清娥飾）。李長賢與吉彩從一開始就一次又一次地錯過彼此，即便後來知道了對方的心意，卻也因為現實的狀況而分離，兩人的緣分並沒有因此消失，同時也讓觀眾們覺得實在太虐心，一直期待著兩人何時能夠像劇名一樣真正變成所謂的戀人。



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本週僅剩下最終的兩集，並且也是因為觀眾們的期待之下，製作組決定再延長一集，也將劇情交代得更完整。劇組透露，最終的兩集內，李長賢與吉彩的命運將再度遇上風暴，兩人的愛情也將到達最高峰，究竟能不能在混亂的時代中長相廝守，又或者必須面對命運的分離，觀眾們都相當期待。



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