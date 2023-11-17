《恋人》今日进入最终两集！南宫珉与安恩真最终能否送上HE守护彼此的爱情呢〜

本周即将播出最终2集的古装电视剧《恋人》会送上什么样的结局呢？南宫珉与安恩真在那样的乱世之下，即使分离也没能改变两人相爱的心意，两人的恋情一路走来始终非常坎坷，好不容易拨云见日，能够继续幸福下去吗？

在上周的剧情中，李长贤（南宫珉饰）为了兑现自己与众多俘虏间的承诺，却在解救他们的过程中遭到逮捕，被朝鲜的皇帝认为是逆贼，遭到毒打拷问而差点丢失了性命。奄奄一息的他被吉彩（安恩真饰）救起，恢复元气后却失去了记忆，但吉彩没有放弃，每日细心照顾著他，终於让他想起了眼前这位他深爱的女子。



第19集的结尾，李长贤终於拾回记忆，紧紧地将吉彩抱在怀中，吉彩如释重负地流下眼泪，也让所有观众们跟著松了一口气。但是接著要面对的，就是从清国来到朝鲜找李长贤的公主（李清娥饰）。李长贤与吉彩从一开始就一次又一次地错过彼此，即便后来知道了对方的心意，却也因为现实的状况而分离，两人的缘分并没有因此消失，同时也让观众们觉得实在太虐心，一直期待著两人何时能够像剧名一样真正变成所谓的恋人。



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本周仅剩下最终的两集，并且也是因为观众们的期待之下，制作组决定再延长一集，也将剧情交代得更完整。剧组透露，最终的两集内，李长贤与吉彩的命运将再度遇上风暴，两人的爱情也将到达最高峰，究竟能不能在混乱的时代中长相厮守，又或者必须面对命运的分离，观众们都相当期待。



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