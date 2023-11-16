網友留言超真情實感，引得G-Dragon罕見點讚：請你作為志龍父母的兒子堅強熬過去

G-Dragon全面否認吸毒風波後，重新在IG上活躍起來。

日前，GD的IG上一名網友的留言吸引了很多人的關注，這位網友自稱是「自閉兒的媽媽」，她留下了長長的一段話，寫道：「每天一睜眼，我都帶著誰又會傷害我兒子的擔憂，開啟一天，整日勞心焦思。一直都在關注你的事情，比起志龍你，我更擔憂志龍的父母。好好養大的兒子（遭受這樣的冤屈）該有多麼的委屈、傷心，現在的他們真的做得很棒。 做父母的只渴求一件事情，那就是『無論如何你都要熬過去』，我的父母經常用那樣的眼神鼓舞我。現在，僅希望你不是作為誰的明星、誰的朋友，而是志龍父母的兒子堅強地熬過這一切。 」



這段飽含真情實感的留言也引起了GD的關注，他還點讚了留言。要知道GD平時很少會用官方帳號點讚，因此更加引發網友和粉絲們的關注。

得知這一事情的粉絲和網友紛紛留言稱：「他真的有在看留言，不是粉絲的我都覺得好難過」、「這條留言太暖了」、「作為父母的兒子，家人中的一份子，請你一定要加油」、「太冤了，他還有多難過啊」、「寫得太好了」等。

上次一GD給粉絲點讚還是他捲入吸毒風波時，有粉絲公開了辯護律師的Email，並表示「聽說他都會讀留言，請大家把這期間搜集的惡意評論、新聞、影片、截圖等都發給他。 」他點讚了此則留言。

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