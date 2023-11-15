《PEAK TIME》活力团「2点」NTX回归啦！路贤一人包办所有歌曲，透露被宋旻浩激励

总算等到《PEAK TIME》两大活力团之一，「2点」NTX的回归！NTX今（15）日下午於首尔江南区圣岩艺术厅举行正规一辑《ODD HOUR》Showcase（发行表演会），除了表演也和记者对谈。

NTX（泂鎭、允赫、材旻、畅薰、镐晙、路贤、恩晧、智诚、承元，其中智诚以限定团TAN活动中，未参与此次回归）2020年出道，和《PEAK TIME》不少参赛团体一样，都是受疫情影响而无法好好伸展才华，透过《PEAK TIME》让更多人认识后，许多粉丝、观众都在等他们回归。



一回归便是携正规专辑，正规一辑《ODD HOUR》全曲目共14首歌，都由路贤（Rawhyun）包办所有歌曲制作，畅薰、承元也参与了作词与Rap。主打歌〈Holy Grail〉以圣杯神话为主题概念，传达NTX怀著独特的抱负，寻找著人生最珍贵的东西，MV午时已公开，Showcase上也表演了此首歌曲。



Showcase访谈，路贤聊到负责全曲制作「真的不容易」，笑说录音时大概有「7个成员不听话」（扣掉他自己XD），而畅薰很感谢路贤给自己机会作词，承元则开玩笑有自己和畅薰的词，「歌曲质感应该提升了」。

聊到《PEAK TIME》收过评审宋旻浩（WINNER成员）反映他应该放松一点，路贤坦言当下「有点伤自尊心」，又因为自尊心而太坚持己见，后来从萤幕上看了自己的表演得到反省，最近也想起了当时那些回馈而努力改进中。



泂鎭也提及NTX出道时只参加过音乐节目（音乐放送）打歌，抓不太到大众的喜好，但透过了《PEAK TIME》稍微了解了。允赫表示大家如果喜欢《PEAK TIME》的他们也会喜欢对此张专辑，尤其对刀群舞相当有信心。



▼更多Showcase照与影片（允赫撩腹肌！）



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