网友留言超真情实感，引得G-Dragon罕见点赞：请你作为志龙父母的儿子坚强熬过去

G-Dragon全面否认吸毒风波后，重新在IG上活跃起来。

日前，GD的IG上一名网友的留言吸引了很多人的关注，这位网友自称是「自闭儿的妈妈」，她留下了长长的一段话，写道：「每天一睁眼，我都带著谁又会伤害我儿子的担忧，开启一天，整日劳心焦思。一直都在关注你的事情，比起志龙你，我更担忧志龙的父母。好好养大的儿子（遭受这样的冤屈）该有多么的委屈、伤心，现在的他们真的做得很棒。 做父母的只渴求一件事情，那就是『无论如何你都要熬过去』，我的父母经常用那样的眼神鼓舞我。现在，仅希望你不是作为谁的明星、谁的朋友，而是志龙父母的儿子坚强地熬过这一切。 」



这段饱含真情实感的留言也引起了GD的关注，他还点赞了留言。要知道GD平时很少会用官方帐号点赞，因此更加引发网友和粉丝们的关注。

得知这一事情的粉丝和网友纷纷留言称：「他真的有在看留言，不是粉丝的我都觉得好难过」、「这条留言太暖了」、「作为父母的儿子，家人中的一份子，请你一定要加油」、「太冤了，他还有多难过啊」、「写得太好了」等。

上次一GD给粉丝点赞还是他卷入吸毒风波时，有粉丝公开了辩护律师的Email，并表示「听说他都会读留言，请大家把这期间搜集的恶意评论、新闻、影片、截图等都发给他。 」他点赞了此则留言。

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