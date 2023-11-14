人氣酒綜《SUCHWITA》預告SUGA專訪歌壇大前輩嚴正化，自爆差點跟「BTS之父」房時爀拍《我們結婚了》

預告中有一個驚天大爆料，嚴正化原本要參加人氣節目《我們結婚了》，對象竟然是「BTS之父」房時爀，O…M…G...！（差一點要叫對方師母？）

BTS 防彈少年團 SUGA 的人氣網路訪談節目《SUCHWITA》（SU吹打）最新一期的預告公開，這一次邀請到的是韓國樂壇大前輩，歌手兼演員的嚴正化，綜藝感十足的她，光是預告就出現滿滿的話題性。



▼預告：



嚴正化先是確認SUGA是1993年出生，接著表示自己是1993年出道，前陣子她主演的韓劇《車貞淑醫生》也擁有超高熱度，不管是歌曲還是演戲，都有著非常優秀的成績，一直是後輩們的榜樣。



被問到是否有想合作的作曲家，嚴正化開心的說：「SUGA！」本人聽了略顯慌張，姐姐豪邁的補充說：「今晚就開始寫吧～」



之後SUGA聽到了一個非常有趣的消息，嚴正化本來要參加人氣節目《我們結婚了》（明星之間假想結婚當夫妻的節目內容），嚴正化說：「第一次見到房時爀」、「我非常後悔」、「早知道就試試看了」、「那我可能就簽到HYBE了」預告的斷句很明顯，完整的故事只能等到節目播出時才知道了，好想聽啊！！



嚴正化出演的《SUCHWITA》EP.22將會在11月20日晚間十點（KST）播出。

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