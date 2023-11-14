男團 MONSTA X「門面擔當」蔡亨願今日入伍！網遺憾：好喜歡看《蔡氏漂流記》的療癒感～可惜～
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男團 MONSTA X「門面擔當」蔡亨願今日入伍！網遺憾：好喜歡看《蔡氏漂流記》的療癒感～可惜～

明星   2023年11月14日   星期二10:27   Mico  

（封面圖源：IG@coenffl、FB@MONSTA X）

亨願今天入伍當兵，喜歡他的粉絲們都感到非常捨不德，而他分享了入伍的心情：「希望MONBEBE（粉絲名）能夠一直幸福，直到我們再次見面的那一天到來。」

男團 MONSTA X 的成員蔡亨願（另譯：亨元）在今日入伍，履行國防職責。
（圖源：IG@coenffl）

據經紀公司STARSHIP娛樂透露，亨願於今天進入訓練中心，完成基礎軍事訓練後，會以現役軍人的身份分配到所屬部隊。 入伍地點和時間將會保密，低調入伍。
（圖源：IG@coenffl）

（隊友Shownu幫亨願理髮，為他送行～）
（圖源：IG@coenffl）（圖源：IG@coenffl）（圖源：IG@coenffl）（圖源：IG@coenffl）

「我會以健康的狀態服完兵役回來的，所以我希望MONBEBE（粉絲名）能夠一直幸福，直到我們再次見面的那一天到來。」他表示這段個人活動的時間，也讓自己成長許多，一定會再跟MONSTA X成員們團聚，以更好更帥氣的面貌來跟粉絲們見面的，表達了對團隊和粉絲們的愛。
（圖源：IG@coenffl）

近期，亨願以他所主持的人氣網路節目《蔡氏漂流記》獲得了更高的關注和人氣，每一期節目邀請藝人好友或前後輩一起出遊，在忙碌的現代社會中帶給大家療癒身心的時間，許多網友對於他將入伍無法繼續更新《蔡氏漂流記》內容而感到遺憾。
（圖源：youtube@채씨표류기）（圖源：youtube@채씨표류기）（圖源：youtube@채씨표류기）

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