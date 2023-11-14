宋智孝发《Running Man》合照独缺全昭旻被骂惨：一起合作了6年的成员，离开了你就这么开心吗

宋智孝公开了《Running Man》成员们的一张合影而被骂惨。

本月6日宋智孝更新了个人IG，并表示「我爱新加坡」，同时贴出了与《Running Man》成员们的照片，照片中有宋智孝本人、刘在锡、池锡辰、金钟国、HAHA和梁世灿，唯独少了全昭旻。有网友猜测这应该是全昭旻退出节目后，其他人一起前往新加坡拍摄时的合影。

照片上所有人都露出开心的笑容，却令不少看照片的粉丝和网友不爽。 因为全昭旻虽然早在10月23日就官宣要退出《Running Man》，但她所在的最后一期其实11月12日才播出，宋智孝公开照片时节目最后一期还未播出，因此这张「6人体」照片看得很多观众和全昭旻的粉丝不舒服。

很多人涌入宋智孝的IG留言，称：「还有很多粉丝没做好送走全昭旻的准备，这张照片放的时间不对」、「毫无眼力，一起合作了6年的成员离开了你就这么开心？」、「节目还未播出全昭旻离开的内容，这么快就晒没有她的照片了？你要是公开有全昭旻的照片也不至於被骂得这么惨，是和她关系不好吗？」、「 毫无眼力，太丢人了，好想全昭旻」、「宋智孝你疯了吗？亏我之前还一直以为大家骂你骂得太狠了」、「全昭旻退出内容还没播出啊，装也要装一下啊，都多大年纪了，我平时很少留言，作为从节目第一期一直追到现在的观众，真的对你太失望了，李光洙离开的时候还知道发『走好』 的内容，全昭旻离开让人有种你等了很久的感觉」等。



不过也有不少粉丝和网友维护宋智孝，称「她自己的IG，想发什么就发什么，有什么问题」等。

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