《Running Man》播出全昭旻最後一期！捨不得成員爆哭不止：和夢想中的哥哥姊姊們合作是我最大的榮幸

全昭旻離開全力以赴6年的綜藝節目《Running Man》，忍不住落下不捨的眼淚。

早前全昭旻所屬經紀公司就官宣她將從《Running Man》退出，除了好好休息之外，還將工作重心轉移到了演技上，她最後一期節目錄製時間為10月30日。

相關節目於11月12日播出，這也是全昭旻所在的最後一期，節目組播出了「全知昭旻視角-再見昭旻」特輯。 節目最後，成員們為即將離開的全昭旻送上了禮物，全昭旻忍了一期的淚水在此刻大決堤，表示：「我本來不想哭著告別，最後還是被你們弄哭了。 從小我就有個夢想就是參加真人秀，能夠和夢想中的、有能力的哥哥、姐姐們一起工作是我的榮幸，雖然不知道我帶去的笑容有多正能量，但能夠讓觀眾們歡樂讓我很幸福、很開心。 」



最後全昭旻還說道：「這佔據了我人生很大一部份，沒有比這件事更讓我覺得光榮的了。 感謝節目組，希望大家今後多多喜歡哥哥、姐姐們，今後我也會以更好的面貌回饋給大家。」

同一天，全昭旻又更新了自己的IG，表達了離開《Running Man》之後的心情，表示：「十分感謝一起製作、一走做過《Running Man》的所有人，感謝各位喜歡尚有很多不足的我，我們一直期望我們的笑聲能夠傳遞給觀眾們，希望大家今後繼續喜歡《Running Man》， 感謝各位喜歡節目裡的全昭旻。 」

RM 官方 IG 成員合照

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