《Running Man》播出全昭旻最后一期！舍不得成员爆哭不止：和梦想中的哥哥姊姊们合作是我最大的荣幸

全昭旻离开全力以赴6年的综艺节目《Running Man》，忍不住落下不舍的眼泪。

早前全昭旻所属经纪公司就官宣她将从《Running Man》退出，除了好好休息之外，还将工作重心转移到了演技上，她最后一期节目录制时间为10月30日。

相关节目於11月12日播出，这也是全昭旻所在的最后一期，节目组播出了「全知昭旻视角-再见昭旻」特辑。 节目最后，成员们为即将离开的全昭旻送上了礼物，全昭旻忍了一期的泪水在此刻大决堤，表示：「我本来不想哭著告别，最后还是被你们弄哭了。 从小我就有个梦想就是参加真人秀，能够和梦想中的、有能力的哥哥、姐姐们一起工作是我的荣幸，虽然不知道我带去的笑容有多正能量，但能够让观众们欢乐让我很幸福、很开心。 」



最后全昭旻还说道：「这占据了我人生很大一部份，没有比这件事更让我觉得光荣的了。 感谢节目组，希望大家今后多多喜欢哥哥、姐姐们，今后我也会以更好的面貌回馈给大家。」

同一天，全昭旻又更新了自己的IG，表达了离开《Running Man》之后的心情，表示：「十分感谢一起制作、一走做过《Running Man》的所有人，感谢各位喜欢尚有很多不足的我，我们一直期望我们的笑声能够传递给观众们，希望大家今后继续喜欢《Running Man》， 感谢各位喜欢节目里的全昭旻。 」

RM 官方 IG 成员合照

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