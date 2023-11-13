《Sweet Home 2》10位原班人馬+全新角色：個人海報&劇照首公開！從宋江、李施昤到吳正世陣容超豪華
廣告

《Sweet Home 2》10位原班人馬+全新角色：個人海報&劇照首公開！從宋江、李施昤到吳正世陣容超豪華

韓劇   2023年11月13日   星期一10:29   Mico  

（封面圖源：Netflix《Sweet Home 2》海報&劇照）

我現在只想瞬間移動到12月初開播的那一天，立刻按下ＰＬＡＹ鍵追劇啊！！！

Netflix 強推的漫改續作《Sweet Home 2》公開了 9 位主演的個人特寫海報與劇照，震撼人心的視覺效果也讓劇迷們的期待感大大上升！
（圖源：Netflix《Sweet Home 2》海報）

《Sweet Home 2》講述的是一個慾望變成怪物的世界，車賢秀（宋江　飾）和公寓的倖存者離開綠之家後，在新的生存地互相鬥爭，這一次故事設定在三年後，感染已經擴及全世界，此外，更出現了未知的神秘現象和各種新角色及團體，這一次主角群又會如何克服重重難關成為了一大看點。
（圖源：Netflix《Sweet Home 2》海報）

▼《Sweet Home》第 2 季正式前導預告，12 月 1 日上線首播：

【人物簡介】

▼宋江飾演「車賢秀」，感染後靠著強大意志力不變異，是成功的特殊感染者，身體可以自行復原。第二季他冒著成為實驗對象的危險前往特殊災害基地，尋找解決怪物轉化問題的重要線索。
（圖源：Netflix《Sweet Home 2》海報）（圖源：Netflix《Sweet Home 2》劇照）

▼李陣郁飾演「邊尚昱」，力大無窮且擅長近身格鬥，十分重情義。第二季他的變異，是福還是禍呢？
（圖源：Netflix《Sweet Home 2》海報）（圖源：Netflix《Sweet Home 2》劇照）

▼李施昤飾演「徐伊景」，特種部隊出身的前消防員，擅長格鬥與槍械，正義感十足，在末世中獨自生下孩子，持續追蹤老公失蹤的真相。
（圖源：Netflix《Sweet Home 2》海報）（圖源：Netflix《Sweet Home 2》劇照）

▼高旻示飾演「李恩宥」，一心想找到生死不明的哥哥恩赫（李到晛　飾）的下落。
（圖源：Netflix《Sweet Home 2》海報）（圖源：Netflix《Sweet Home 2》劇照）

▼朴圭瑛飾演「尹智秀」，擁有強大生存欲的貝斯女孩，使用球棒戰鬥。（沒有公開她的海報&劇照，所以附上她在第二季預告中的截圖形象）
（圖源：Netflix《Sweet Home 2》預告截圖）（圖源：Netflix《Sweet Home》劇照）

以上是第一季存活下來的原班人馬，接下來是新加入的角色...

▼吳正世飾演研究疫苗的「林博士」，進行著各種實驗，研究怪物轉化和疫苗的秘密。
（圖源：Netflix《Sweet Home 2》海報）（圖源：Netflix《Sweet Home 2》劇照）

▼劉五性飾演「卓仁煥」，是專門對付怪物的烏鴉部隊領導者（上士），頭腦冷靜，但他不會殺死無害的怪物。
（圖源：Netflix《Sweet Home 2》海報）（圖源：Netflix《Sweet Home 2》劇照）

▼金武烈飾演「金英厚」，是烏鴉部隊的二把手（中士）。
（圖源：Netflix《Sweet Home 2》海報）（圖源：Netflix《Sweet Home 2》劇照）

▼振永飾演「朴燦英」，是烏鴉部隊的二等兵（下士），充滿正義感，負責運送倖存者。
（圖源：Netflix《Sweet Home 2》海報）（圖源：Netflix《Sweet Home 2》劇照）

▼金詩雅飾演不同尋常的神秘孩子。
（圖源：Netflix《Sweet Home 2》海報）（圖源：Netflix《Sweet Home 2》劇照）

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

廣告
相關新聞
留言/評論
主頁 » 韓劇 » 《Sweet Home 2》10位原班人馬+全新角色：個人海報&劇照首公開！從宋江、李施昤到吳正世陣容超豪華
© 2023 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手