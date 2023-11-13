《戀人》南宮珉神秘身世終於公開！朝廷變天，命懸一線全靠安恩真救回！（EP.18 - 19）

[有雷] 《戀人》即將步入大結局，這對戀人南宮珉與安恩真卻依舊坎坷。雖然兩人戀情露曙光，南宮珉卻為了要履行對俘虜們的承諾而讓他險些送命。多疑的朝鮮皇帝在世子因病過世後，連世子嬪以及曾協助的譯官也不放過，南宮珉又再度陷入危機。

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李長賢（南宮珉飾）與吉彩（安恩真飾）終於能夠共枕到天亮，吉彩也送上對戒，表達自己對李長賢的心意。長賢掛念著自己與未獲釋俘虜們的約定，決定稟報世子並前往清國將全數俘虜救回。但因朝鮮的皇帝生性多疑，對自己的兒子仍有戒心，並認為所有俘虜都是要擁立世子為王的私兵，因此拒絕世子將俘虜帶回。



李長賢自行前往協助俘虜渡江，他曾與清國公主（李清娥飾）約定，若所有俘虜都能回到朝鮮，李長賢將回到公主身邊。但當俘虜終於踏上朝鮮的土地，卻被朝鮮軍隊射殺，李長賢也因此被捕，所有俘虜們嚇得再度退回清國，並感到遭受背叛。李長賢與幾位俘虜被抓入內獄司，並被誤認為是俘虜首領具梁天，甚至被毆打到奄奄一息。



吉彩聽說了宮中有俘虜被抓，加上有娘娘向她購買小短刀，便趁著入宮時偷偷打探，終於發現了被毆打到渾身是傷的長賢，悲傷之餘她也想盡辦法將長賢運出，但傷勢太過嚴重，長賢好不容易清醒過來，卻忘了眼前的吉彩是誰……長賢只記得對他非常嚴格的父親，也就是目前的儒生之首。



世子最終仍因病過世，皇帝卻仍懷疑世子嬪在食物中下毒，在庭園偷藏小刀作法，內獄司對宮女用刑要她們指稱世子嬪有不良意圖。最後皇帝更賜世子嬪飲下毒湯藥，並且不願立世孫為新的世子。接下來皇帝還打算繼續徹查這群俘虜以及與世子交往密切的譯官，而內獄司也為了李長賢的「屍體」不翼而飛，開始徹查全國。



在吉彩的細心照料下，長賢漸漸恢復健康，也終於記起了吉彩是自己深愛的女子。清國公主再也不等待而直接領軍來到朝鮮，除了尋找李長賢，朝廷又會如何應對她？



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