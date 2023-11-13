《恋人》南宫珉神秘身世终於公开！朝廷变天，命悬一线全靠安恩真救回！（EP.18 - 19）

[有雷] 《恋人》即将步入大结局，这对恋人南宫珉与安恩真却依旧坎坷。虽然两人恋情露曙光，南宫珉却为了要履行对俘虏们的承诺而让他险些送命。多疑的朝鲜皇帝在世子因病过世后，连世子嫔以及曾协助的译官也不放过，南宫珉又再度陷入危机。

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李长贤（南宫珉饰）与吉彩（安恩真饰）终於能够共枕到天亮，吉彩也送上对戒，表达自己对李长贤的心意。长贤挂念著自己与未获释俘虏们的约定，决定禀报世子并前往清国将全数俘虏救回。但因朝鲜的皇帝生性多疑，对自己的儿子仍有戒心，并认为所有俘虏都是要拥立世子为王的私兵，因此拒绝世子将俘虏带回。



李长贤自行前往协助俘虏渡江，他曾与清国公主（李清娥饰）约定，若所有俘虏都能回到朝鲜，李长贤将回到公主身边。但当俘虏终於踏上朝鲜的土地，却被朝鲜军队射杀，李长贤也因此被捕，所有俘虏们吓得再度退回清国，并感到遭受背叛。李长贤与几位俘虏被抓入内狱司，并被误认为是俘虏首领具梁天，甚至被殴打到奄奄一息。



吉彩听说了宫中有俘虏被抓，加上有娘娘向她购买小短刀，便趁著入宫时偷偷打探，终於发现了被殴打到浑身是伤的长贤，悲伤之余她也想尽办法将长贤运出，但伤势太过严重，长贤好不容易清醒过来，却忘了眼前的吉彩是谁……长贤只记得对他非常严格的父亲，也就是目前的儒生之首。



世子最终仍因病过世，皇帝却仍怀疑世子嫔在食物中下毒，在庭园偷藏小刀作法，内狱司对宫女用刑要她们指称世子嫔有不良意图。最后皇帝更赐世子嫔饮下毒汤药，并且不愿立世孙为新的世子。接下来皇帝还打算继续彻查这群俘虏以及与世子交往密切的译官，而内狱司也为了李长贤的「尸体」不翼而飞，开始彻查全国。



在吉彩的细心照料下，长贤渐渐恢复健康，也终於记起了吉彩是自己深爱的女子。清国公主再也不等待而直接领军来到朝鲜，除了寻找李长贤，朝廷又会如何应对她？



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