人氣女團aespa新歌〈Drama〉預告「演技出眾」引發網友熱烈討論！被評：她直接當演員也沒問題～
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人氣女團aespa新歌〈Drama〉預告「演技出眾」引發網友熱烈討論！被評：她直接當演員也沒問題～

KPOP   2023年11月9日   星期四15:53   Mico  

（封面圖源：FB@aespa）

人氣女團 aespa 透過新歌〈Drama〉的 MV 預告，展現了極為強烈的視覺效果，成員們在演技上的表現也非常突出。

aespa 四位成員 Karina、Winter、Giselle、Ningning 透過官方頻道公開的全新主打歌〈Drama〉的概念預告「I'M THE DRAMA」展現了四人四色的演技面貌。
（圖源：FB@aespa）

影片中包含了成員各自的獨特魅力和戲劇性的故事描述，直面著他們的內心創傷，並努力去克服它們的過程。每一位成員們表現力都相當優秀，尤其是Winter的情緒張力，讓網友們留下了非常深刻的印象，也更期待完整 MV 的公開了：「Winter真的殺瘋了」、「感覺Winter直接當演員也沒問題，表現力好強」、「好喜歡這種有故事的MV，aespa加油！」、「Winter很像是復仇故事的女主人公」、「感覺大家演技進步好多，很期待MV的公開」、「好意外喔，大家有考慮往戲劇發展嗎？」

▼Karina

▼Winter

▼Giselle

▼Ningning

▼〈Drama〉最新MV預告：

aespa的第四張韓語迷你專輯《Drama》預計於明天(10日)發行，是繼《MY WORLD》後，時隔6個月發行的迷你專輯，共收錄了6首歌曲。
（圖源：FB@aespa）

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