G-Dragon現身警署時座駕受關注！網評：這是他在無聲吶喊「我是清白的」

作為K-POP的頂流，G-Dragon的一舉一動都是焦點。

6日，G-Dragon因涉嫌吸毒而主動前往警署接受調查，當天他坐著BMW（寶馬）出現在了廣大媒體面前。 身穿正裝、戴著眼鏡的他從容地從車中走出來，並表情淡然、帶著一點點笑容回應媒體的採訪。



因為這是G-Dragon在涉毒風波後首度公開亮相，因此備受關注，除了他的衣著打扮和狀態十分吸睛之外，還有另一件事情也賺足了大眾的視線，那就是他的車。 眾所周知，GD是Rolls-Royce（勞斯萊斯）的擁護者，但這一天他並沒有選擇最愛的Rolls-Royce，而是坐著BMW來到了警署。

網友們對此充滿好奇心，不少人猜測是他借車來聲訴自己絕對沒有吸毒，是清白的。大家都知道GD是「NEW BMW XM」系列的大使，不過BMW方面在GD爆出涉毒並被立案之後，下架了他所有的廣告影片，據說是為了不製造出更大的輿論。如果GD真涉毒的話，考慮到要付給BMW的天價違約金，他絕對不會選擇這一天坐BMW的車去警署。

然而，GD現身時他的座駕並沒有打碼，所有人都看得清清楚楚，因此不少網友分析這就是GD在無聲地證明自己的清白。



6日當天，外界就知道GD簡易藥檢的結果是「陰性」，他也開心走出警署並接受了媒體的採訪，神態非常輕鬆，更表示：「我已經申請精密檢測了，希望警方屆時能夠快速、準確地公開檢測結果。」

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