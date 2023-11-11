G-Dragon现身警署时座驾受关注！网评：这是他在无声呐喊「我是清白的」

作为K-POP的顶流，G-Dragon的一举一动都是焦点。

6日，G-Dragon因涉嫌吸毒而主动前往警署接受调查，当天他坐著BMW（宝马）出现在了广大媒体面前。 身穿正装、戴著眼镜的他从容地从车中走出来，并表情淡然、带著一点点笑容回应媒体的采访。



因为这是G-Dragon在涉毒风波后首度公开亮相，因此备受关注，除了他的衣著打扮和状态十分吸睛之外，还有另一件事情也赚足了大众的视线，那就是他的车。 众所周知，GD是Rolls-Royce（劳斯莱斯）的拥护者，但这一天他并没有选择最爱的Rolls-Royce，而是坐著BMW来到了警署。

网友们对此充满好奇心，不少人猜测是他借车来声诉自己绝对没有吸毒，是清白的。大家都知道GD是「NEW BMW XM」系列的大使，不过BMW方面在GD爆出涉毒并被立案之后，下架了他所有的广告影片，据说是为了不制造出更大的舆论。如果GD真涉毒的话，考虑到要付给BMW的天价违约金，他绝对不会选择这一天坐BMW的车去警署。

然而，GD现身时他的座驾并没有打码，所有人都看得清清楚楚，因此不少网友分析这就是GD在无声地证明自己的清白。



6日当天，外界就知道GD简易药检的结果是「阴性」，他也开心走出警署并接受了媒体的采访，神态非常轻松，更表示：「我已经申请精密检测了，希望警方届时能够快速、准确地公开检测结果。」

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