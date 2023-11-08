G-Dragon被污蔑，房時爀14年前評論直言「嫉妒」再掀熱議！網友感嘆：全都驗證了

BIGBANG G-Dragon近日風波不斷，連帶著的舊聞都在時隔多年後的現在被頻繁提及。

自從李善均被揭發吸毒之後，GD也被捲了進來，最終他在本月6日主動前往警署接受調查，並在簡易藥檢後拿到了「陰性」的結果，同時還向警方提出了做精密檢測的要求，力證自己的清白。 連日來的輿論戰並沒有因為「陰性」結果而停歇，反而關於GD的各類舊聞不斷被提及，其中「防彈少年團之父」房時爀對他的評價再次吸引力網友的目光。

2009年房時爀曾寫下長文盛讚GD，他以「不要褻瀆權志龍」為題，寫道：「他是連我都經常嫉妒的天才作曲家和製作人，每次聽到BIGBANG的《謊言》、《一天一天》都會忍不住震驚，如同凝視著莫札特（Mozart）的安東尼奧·薩列里（Antonio Salieri）一般心情憤懣。 然而，當看到人們對於權志龍的爭議不是『會不會作曲』而是『是不是作曲家』時，我只覺得無視才華的這種社會視線太過無禮，甚至讓我覺得哀傷。 讓我們放過權志龍吧，讓他能專心創作作品，這樣才會聽到讓我們驚訝、開心的又一個好作品。 」



作為打造出驚艷全球的防彈少年團的製作人，房時爀擁有絕對的專業性和眼界、眼光，能令他以「嫉妒」之詞評價GD，可見GD的確在作曲、音樂製作上天賦異稟。



再次看到房時爀對GD的評價，網友們紛紛表示：「怎麼有人會詆毀GD的才華，不認可他的音樂和時尚的人全都是因為嫉妒」、「GD就是愛豆的完成型」、「只有防彈和權志龍可以比肩徐太志」、「 即使你不喜歡GD這個人，也無法否認他的音樂，但凡你聽過BIGBANG的歌曲就一定會折服於他的惡魔般的才華，根本不是現在粗製濫造的音樂能比的」等。

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