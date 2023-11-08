G-Dragon被污蔑，房时爀14年前评论直言「嫉妒」再掀热议！网友感叹：全都验证了

BIGBANG G-Dragon近日风波不断，连带著的旧闻都在时隔多年后的现在被频繁提及。

自从李善均被揭发吸毒之后，GD也被卷了进来，最终他在本月6日主动前往警署接受调查，并在简易药检后拿到了「阴性」的结果，同时还向警方提出了做精密检测的要求，力证自己的清白。 连日来的舆论战并没有因为「阴性」结果而停歇，反而关於GD的各类旧闻不断被提及，其中「防弹少年团之父」房时爀对他的评价再次吸引力网友的目光。

2009年房时爀曾写下长文盛赞GD，他以「不要亵渎权志龙」为题，写道：「他是连我都经常嫉妒的天才作曲家和制作人，每次听到BIGBANG的《谎言》、《一天一天》都会忍不住震惊，如同凝视著莫札特（Mozart）的安东尼奥・萨列里（Antonio Salieri）一般心情愤懑。 然而，当看到人们对於权志龙的争议不是『会不会作曲』而是『是不是作曲家』时，我只觉得无视才华的这种社会视线太过无礼，甚至让我觉得哀伤。 让我们放过权志龙吧，让他能专心创作作品，这样才会听到让我们惊讶、开心的又一个好作品。 」



作为打造出惊艳全球的防弹少年团的制作人，房时爀拥有绝对的专业性和眼界、眼光，能令他以「嫉妒」之词评价GD，可见GD的确在作曲、音乐制作上天赋异禀。



再次看到房时爀对GD的评价，网友们纷纷表示：「怎么有人会诋毁GD的才华，不认可他的音乐和时尚的人全都是因为嫉妒」、「GD就是爱豆的完成型」、「只有防弹和权志龙可以比肩徐太志」、「 即使你不喜欢GD这个人，也无法否认他的音乐，但凡你听过BIGBANG的歌曲就一定会折服於他的恶魔般的才华，根本不是现在粗制滥造的音乐能比的」等。

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