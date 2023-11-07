「用《Running Man》的方式笑著道別」♥ 全昭旻的最後一集預告片出爐，成員都好寵昭旻～

在《Running Man》奔跑了6年半的「瘋昭旻」、「全昭Buddy」全昭旻，上月30日已進行最後一次錄影。她在《Running Man》的最後一集預告日前也已釋出。

「昭Buddy，以後就不能再做這種事了。」池錫辰看著入水的全昭旻說。畫面轉到預告片，從全昭旻上班便開始記錄她當《Running Man》的最後一天。她一登場，成員們就寵溺的比著各種愛心迎接。



大家為全昭旻舉行了獨一無二的旅行，尾聲梁世燦讀信，忍不住哽咽仰頭望天，最後還是忍不住轉身拭淚，全昭旻紅著眼眶笑著問他：「你哭了嗎？」接下來是Haha，Haha搞笑的只說了句「好想你」就開始火星語……池錫辰、劉在錫也各顯身手(?)用自己的方式向她道別，讓昭旻笑得很開心呢！



「用《Running Man》的方式笑著道別」，原來這就是為什麼，昭旻錄影過後上傳的照片都是掛著燦爛笑容的，是昭旻想要的道別啊！「昭旻再見」♥ 大家可別錯過週日11月12日播出的《Running Man》了！



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