「用《Running Man》的方式笑著道别」♥ 全昭旻的最后一集预告片出炉，成员都好宠昭旻～

在《Running Man》奔跑了6年半的「疯昭旻」、「全昭Buddy」全昭旻，上月30日已进行最后一次录影。她在《Running Man》的最后一集预告日前也已释出。

「昭Buddy，以后就不能再做这种事了。」池锡辰看著入水的全昭旻说。画面转到预告片，从全昭旻上班便开始记录她当《Running Man》的最后一天。她一登场，成员们就宠溺的比著各种爱心迎接。



大家为全昭旻举行了独一无二的旅行，尾声梁世灿读信，忍不住哽咽仰头望天，最后还是忍不住转身拭泪，全昭旻红著眼眶笑著问他：「你哭了吗？」接下来是Haha，Haha搞笑的只说了句「好想你」就开始火星语……池锡辰、刘在锡也各显身手(?)用自己的方式向她道别，让昭旻笑得很开心呢！



「用《Running Man》的方式笑著道别」，原来这就是为什么，昭旻录影过后上传的照片都是挂著灿烂笑容的，是昭旻想要的道别啊！「昭旻再见」♥ 大家可别错过周日11月12日播出的《Running Man》了！



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