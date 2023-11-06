【韓網熱帖】忍無可忍的SEVENTEEN歷代級逆應援！引全韓網群嘲：送我都懶得拿回家

飯圈的各位，相信大家除了粉絲應援之外，也聽過「逆應援」吧！

所謂「逆應援」指的就是，偶像團（愛豆團）在打歌節目或是演唱會現場，為到場應援的粉絲們所準備的禮物。 剛剛重磅回歸的超人氣男團SEVENTEEN就因為「逆應援」的物品被全網瘋狂吐槽。

論壇NATE PANN上出現了一則名為「忍無可忍的SVT歷代級逆應援」的文章，撰寫者貼出了逆應援物品的照片，並表示「冷麵、薯片、泡菜罐頭，我家門口超市裡都賣的東西」，表達了對這些東西的強烈不滿，同樣也引發了廣大粉絲和網友的評論。



韓國網友評論：

1. SVT成員中有開超市的人？

2. 又不是沒賺到錢的新人，為什麼要這樣，明明掙了很多

3. 張度練在youtube裡說過有人逆應援送了泡菜，我以為至少是兩包，一包裡是一整顆泡菜

4. 冷麵包裝那麼大，根本不想帶回家

5. 我很好奇你應援的商品都是愛豆自己決定的嗎？ 還是公司？

6. 你要是送朋友這些東西都會被罵，一包薯片，一袋冷麵，兩罐泡菜，kkkkk

7. 哪怕公司準備這些，隊裡至少也要有一人提出意見啊

8. 外人看了都覺得可笑的東西，冷面、泡菜，根本想不到會是禮物

9. 居然沒有成員反對這些禮物，好難理解

10. 即使這樣粉絲們也很喜歡啊，反而是非粉們吵吵鬧鬧

11. 換作是我的話真的會很生氣，在我愛豆心裡，我也就值這麼點價

12. 有人拉踩bts，人家可是在開演唱會時擔心粉絲們熱，特意另外租借了場地供粉絲們休息

13. 都這樣了，只能說粉絲有問題（連這種東西都願意接受）

14. 送我都懶得拿回家

15. 還有粉絲很羡慕這些東西，說應該很好吃

16. 為什麼總揪著這次不放，之前隊長還找來咖啡車、零食車一共4輛，送了毛毯和化妝品

17. 該花錢的時候就該大方地花錢啊，送這種就是花了錢還要挨駡

18. 粉絲們，你們收到這些真的不會不高興？？

原文：https://pann.nate.com/talk/371326728#replyArea

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞