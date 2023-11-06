《熔爐》製作團隊打造《全羅道少年殺人事件》12月1日在台上映

青龍影帝薛景求最新犯罪鉅獻《全羅道少年殺人事件》，改編自震撼全韓真實事件，由《熔爐》製作團隊打造，電影以「有人把他們變成殺人犯」刻畫出少年們的冤屈。

《全羅道少年殺人事件》真實故事敘述位於全羅道參禮鎮的「國家超市」發生搶劫致死事件。三名強盜威脅當時正在睡覺的朴某、妻子崔某，以及岳母劉奶奶，用膠帶捆綁他們，並偷走錢財，最終導致77歲的劉奶奶窒息死亡。9天後，住在附近的三名青少年被捕，他們承認犯罪並被移送法辦，三人最終被判3~6年有期徒刑。然而，十幾年來，三人一直聲稱自己是在調查過程中被警察毆打，不得已才做出假自白，最後，原先以搶劫致死罪受罰的三人，於二審中被判無罪。



本作不僅榮獲韓國釜山國際影展，以及荷蘭鹿特丹國際影展的肯定，多位媒體也紛紛掛名推薦，「時事週」李英實記者：「這是不能被無視的故事，它讓人流淚、憤怒，和產生共鳴。」、「韓聯社」李英宰記者：「故事後半部引發深刻的回響，劇情到達高潮！」本作除了由眾多實力派演員熱情共演，還請來《無間對決》趙震雄，以及《行動代號：狼狩獵》徐仁國特別演出！導演表示當初正煩惱檢察官的角色該由誰來演時，想起了趙震雄演員，覺得他很適合扮演冷靜的檢察官。全新犯罪鉅獻《全羅道少年殺人事件》12月1日（週五）在臺上映！



影帝薛景求超信任導演 靠電視了解真相

青龍影帝薛景求在本作中飾演重新調查案件，並與當年負責該案的檢察官、刑警作對的搜查部班長「黃俊哲」，他表示自己因為信任導演所以參演本作，他說：「對演員來說，以真實事件為原型改編的作品有更貼近、更吸引人的地方。而且本作是由鄭智泳導演執導，他是電影界的大人物，令人無法拒絕參演。」此外，他還表示自己曾在以播報韓國重大案件，或未解懸案為主的晚間節目《我想知道真相》裡看過此案，當時就留下深刻的印象。





真實故事讓廉惠蘭好吃驚！ 劉俊相讀完5大本資料

值得一提的是，去年憑藉熱播電視劇《黑暗榮耀》爆紅，今年也以話題電視劇《假面女郎》獲得大眾關注的實力派演員廉惠蘭在《全羅道少年殺人事件》中和薛景求飾演夫妻。幽默的廉惠蘭開玩笑地表示：「雖然這是我們第一次合作演夫妻，但之後可以再拍5次的話就好了。5次太少了嗎？我要再拍10次。」此番言論吸引了大家的視線。對於和廉惠蘭共演夫妻，薛景求表達感謝之情，他說：「我只需要輕鬆地演，就能和廉惠蘭看起來像夫妻，她演得十分自然，我被她生動的演技吸引著，覺得自己得到很多幫助。和廉惠蘭在片場見面的話，就像在家裡一樣自在。」





廉惠蘭在參演本作前，並不知道此一真實事件，她驚訝地表示：「想不到在我讀大學時，竟然還有這種不民主，又冤枉的事情！」她希望透過本作，能讓更多人知道這不該被遺忘的事件。



另外，劉俊相在戲中飾演當年負責調查該案的刑警，對於本作是由真實事件改編而成，他肯定地表示：「我知道本作改編自真實事件，我還收到了5本厚厚的相關資料，當時我心想：『要把這些資料全看完嗎？』想不到愈看愈投入，也理解導演製作本作的原因了。雖然我的角色是一名被欲望蒙蔽雙眼的刑警，但在拍攝過程中一直覺得很惋惜，許多想法也交織在一起。」《全羅道少年殺人事件》12月1日（週五）在臺上映！



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