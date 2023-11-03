BLACKPINK Lisa《瘋馬秀》風波持續延燒！慘遭中國封殺？兩大精品「切割」刪除微博貼文！

人氣女團BLACKPINK Lisa的個人微博帳號擁有800多萬粉絲，日前突然被刪除。

點進Lisa的微博帳號，就會出現「該帳號因被投訴違反法律法規和《微博社區公約》的相關規定，現已無法查看」的字，就連她的粉絲站「LISA_LALISAHOUSE ​」也被刪掉。有網友認爲是因為Lisa出演《瘋馬秀》違反規定，因此帳號才被刪除。



而風波似乎持續延燒，Lisa作爲大使活動的精品品牌寶格麗（Bulgari）和CELINE，接連在官方微博跟她有關的貼文。2日還有韓媒報導，曾炫耀與Lisa關係密切的寶格麗CEO Jean-Christophe Babin也在自己的IG上刪除Lisa的照片和精選動態，吸引人們的視線。（不過今日CEO又在IG限時動態分享和Lisa有關的貼文）



Today, Jc Babin Bulgari's CEO Instagram story was filled with Lisa. pic.twitter.com/qLicTiF2zn — (@LiLi327TWEET) November 3, 2023

據悉，中國佔全世界奢侈品消費的20%以上，其影響力非常大。最近中國房地產引發的金融危機導致經濟停滯危機，奢侈品市場也隨之縮小，在這種情況下，品牌們可能無法忽視中國市場的影響力，正在迅速應對「去除Lisa」。

報導一公開，也在 the qoo 引發熱烈討論，韓網友：「雖然我不認爲Lisa做得好，但中國和寶格麗的應對更奇怪，反應爲什麼這樣」、「這不是自作自受嗎」、「品牌的臉是ambassador，當然需要有責任感的行動」、「世界名奢侈品市場上最大的手是中國，不能不看眼色」、「無法理解當初爲什麼要出去」、「既然是本人的選擇，肯定也會承受後果吧」、「名牌公司看中國眼色多，自作自受」等等。



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