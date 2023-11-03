BLACKPINK Lisa《疯马秀》风波持续延烧！惨遭中国封杀？两大精品「切割」删除微博贴文！
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BLACKPINK Lisa《疯马秀》风波持续延烧！惨遭中国封杀？两大精品「切割」删除微博贴文！

明星   2023年11月3日   星期五13:42   Yuan  

（封面图源：IG@lalalalisa_m）

人气女团BLACKPINK Lisa的个人微博帐号拥有800多万粉丝，日前突然被删除。

点进Lisa的微博帐号，就会出现「该帐号因被投诉违反法律法规和《微博社区公约》的相关规定，现已无法查看」的字，就连她的粉丝站「LISA_LALISAHOUSE ​」也被删掉。有网友认爲是因为Lisa出演《疯马秀》违反规定，因此帐号才被删除
（图源：https://theqoo.net/hot/2984583844）

而风波似乎持续延烧，Lisa作爲大使活动的精品品牌宝格丽（Bulgari）和CELINE，接连在官方微博跟她有关的贴文。2日还有韩媒报导，曾炫耀与Lisa关系密切的宝格丽CEO Jean-Christophe Babin也在自己的IG上删除Lisa的照片和精选动态，吸引人们的视线。（不过今日CEO又在IG限时动态分享和Lisa有关的贴文）
（图源：Bulgari截图）

据悉，中国占全世界奢侈品消费的20%以上，其影响力非常大。最近中国房地产引发的金融危机导致经济停滞危机，奢侈品市场也随之缩小，在这种情况下，品牌们可能无法忽视中国市场的影响力，正在迅速应对「去除Lisa」。

报导一公开，也在 the qoo 引发热烈讨论，韩网友：「虽然我不认爲Lisa做得好，但中国和宝格丽的应对更奇怪，反应爲什么这样」、「这不是自作自受吗」、「品牌的脸是ambassador，当然需要有责任感的行动」、「世界名奢侈品市场上最大的手是中国，不能不看眼色」、「无法理解当初爲什么要出去」、「既然是本人的选择，肯定也会承受后果吧」、「名牌公司看中国眼色多，自作自受」等等。
Lisa（图源：TVDaily）

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