BTS防彈少年團柾國SOLO首專今日發行，主打歌《Standing Next to You》MV帥氣公開！柾國：「自己都覺得舞蹈非常帥氣」

防彈少年團成員柾國今天（3日）以個人專輯回歸，下午1點發行首張SOLO專輯《GOLDEN》。

這張專輯以柾國的「黃金時刻」為主題，記錄了他作為防彈少年團的「黃金忙內」出道後逐漸成長為全球流行歌手的故事。



主打歌《Standing Next to You》選擇復古放克曲風，凸顯出鄭柾國活力十足的歌聲。 歌詞傳達出「因為我們的愛比一切都深，所以無論遇到什麼困難都會陪在你身邊」的訊息。



柾國透露這次的performance非常帥氣，他自己看了也十分滿意：「非常努力做了準備，因此很有自信，想盡快給大家看到。」



柾國表示很難相信已經是出道第10個年頭，因為一直努力和忙碌，也很難選出某一個獨特的時刻，但最後還是表示在演唱會上唱歌跳舞、與阿米們融為一體互相給與能量的瞬間，就是他最幸福的瞬間。



柾國表示自己仍想嘗試更多曲風和表演，想成為能獨自填滿三個小時演唱會的歌手和藝術家，和阿米們一起實現「向上、再向上」的目標。



柾國此前發行單曲《Seven》由Andrew Watt和Cirkut擔任製作，這次新歌是3人第二次合作。

新專輯包含主打曲共收錄11首歌曲。 柾國按照曲目順序表達了關係變化帶來的情感流動。 專輯的前半部份以輕快的能量表現陷入愛情的狀態，後半部份則安排了氛圍較為沉重的歌曲，以描繪面臨分手的情緒。



此外，英國歌手紅髮艾德（Ed Sheeran）、加拿大創作歌手肖恩·曼德斯（Shawn Mendes）、電子嘻哈團體Major Lazer、BloodPop、David Stewart等國際音樂人也參與了製作。

此次專輯還有豪華合作陣容。 除了《Seven》中的Latto和《3D》中的Jack Harlow外，還有Major Lazer、法國製作人兼rapper DJ Snake等參與。

另外，柾國還將在做客美國NBC分別代表早晨和晚上的節目：7日出演NBC頗受歡迎的脫口秀節目《吉米·法倫今夜秀》（The Tonight Show Starring Jimmy Fallon），8日做客《TODAY》的「CitiConcert Series」。



最後一起來聽這首新歌《Standing Next to You》！看MV都覺得performance非常帥氣，超期待音放現場啊！



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞