黑還是白？IU詢問網友意見，根本選不出來嘛

原來真的有人只需更新一下IG，就能衝上熱搜，引爆網友熱議啊。

說的就是「國民妹妹」IU，她在自己的IG裡公開了幾張身穿禮服的照片，並詢問網友們「選黑色還是白色」，火速引發網友的關注和熱議，大家都在討論哪一套禮服更適合她。

身穿白色晚禮服的IU如同高貴女神，褶皺斜肩設計秀出她的一字鎖骨和直角肩。 一側腰部挖空的設計將性感拿捏得恰到好處，白色黑髮更襯得IU端莊優雅。



而身穿黑色禮服的IU又展現了截然不同的魅力，正面看似乎只露出了肩膀，並沒有特別驚艷，當IU轉過身去，原來裙子的妙處都藏在了背後，一整個露背設計展示了IU光滑白皙的美背，性感又撩人。



看了IU美照的粉絲和網友紛紛留言，表示：「白色更襯得人美，不過黑色設計很不錯」、「兩件都超美，就像在問你喜歡媽媽，還是喜歡爸爸，根本沒答案」、「光看裙子的話是黑色更美」、「白色！！！美爆了」、「這次請一定要選黑色」、「 黑色！知恩啊，你要參加什麼活動啊」、「看了白色覺得超美，然後又看到黑色，美到說不出話」、「原來以為IU適合白色，這次黑色超美」等。

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