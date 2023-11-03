BTS防弹少年团柾国SOLO首专今日发行，主打歌《Standing Next to You》MV帅气公开！柾国：「自己都觉得舞蹈非常帅气」

防弹少年团成员柾国今天（3日）以个人专辑回归，下午1点发行首张SOLO专辑《GOLDEN》。

这张专辑以柾国的「黄金时刻」为主题，记录了他作为防弹少年团的「黄金忙内」出道后逐渐成长为全球流行歌手的故事。



主打歌《Standing Next to You》选择复古放克曲风，凸显出郑柾国活力十足的歌声。 歌词传达出「因为我们的爱比一切都深，所以无论遇到什么困难都会陪在你身边」的讯息。



柾国透露这次的performance非常帅气，他自己看了也十分满意：「非常努力做了准备，因此很有自信，想尽快给大家看到。」



柾国表示很难相信已经是出道第10个年头，因为一直努力和忙碌，也很难选出某一个独特的时刻，但最后还是表示在演唱会上唱歌跳舞、与阿米们融为一体互相给与能量的瞬间，就是他最幸福的瞬间。



柾国表示自己仍想尝试更多曲风和表演，想成为能独自填满三个小时演唱会的歌手和艺术家，和阿米们一起实现「向上、再向上」的目标。



柾国此前发行单曲《Seven》由Andrew Watt和Cirkut担任制作，这次新歌是3人第二次合作。

新专辑包含主打曲共收录11首歌曲。 柾国按照曲目顺序表达了关系变化带来的情感流动。 专辑的前半部份以轻快的能量表现陷入爱情的状态，后半部份则安排了氛围较为沉重的歌曲，以描绘面临分手的情绪。



此外，英国歌手红发艾德（Ed Sheeran）、加拿大创作歌手肖恩・曼德斯（Shawn Mendes）、电子嘻哈团体Major Lazer、BloodPop、David Stewart等国际音乐人也参与了制作。

此次专辑还有豪华合作阵容。 除了《Seven》中的Latto和《3D》中的Jack Harlow外，还有Major Lazer、法国制作人兼rapper DJ Snake等参与。

另外，柾国还将在做客美国NBC分别代表早晨和晚上的节目：7日出演NBC颇受欢迎的脱口秀节目《吉米・法伦今夜秀》（The Tonight Show Starring Jimmy Fallon），8日做客《TODAY》的「CitiConcert Series」。



最后一起来听这首新歌《Standing Next to You》！看MV都觉得performance非常帅气，超期待音放现场啊！



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