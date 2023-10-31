《與惡魔有約》金裕貞宋江成為「塔羅情侶」雙版本海報中隱藏的密碼是什麼～

即將於11月24日在SBS首播的新金土電視劇《與惡魔有約》公開了兩種版本的主視覺海報，主角金裕貞與宋江兩人的搭配令觀眾們相當期待。

《與惡魔有約》劇情描述像惡魔一樣的財閥繼承女都道熙（金裕貞 飾）以及在一瞬間失去能力的惡魔鄭救援（宋江 飾），兩人進行契約結婚並展開了一連串的奇幻浪漫愛情故事。給予有限的幸福卻將人拉進地獄的惡魔，與他簽定的合約甜蜜但卻危險，與帥氣惡魔用靈魂作為擔保的救贖羅曼史，將呈現不同層次的浪漫與心動。除了兩位淨化眼球的主角外，也有一系列演技派的演員共同參與演出



今日公開了兩人的雙版本「塔羅牌」情侶海報，呈現出金裕貞與宋江在劇中完全對比的命運。在《THE DEVIL》這張卡片中，從背後環抱金裕貞的惡魔宋江露出了犀利的眼神，因為他想要擁有都道熙的靈魂。左上角與右上角的時鐘都只有1到10，並且兩邊都指向10點，以及金裕貞手指上的兩個戒指，各別帶有什麼涵義呢？



另外在《THE LOVERS》這張卡片中，兩人則是露出了美麗的笑容，十足熱戀情侶的模樣，宋江深情摟著金裕貞，透露出相當幸福的樣子。在這張卡片中兩人分別戴上了一枚戒指，而原本在另一張卡片中的左上角與右上角的圖案也由時鐘變成了戒指，讓大家看出了兩張卡片的對比處。在先前公開的預告中，能力不亞於惡魔的人類都道熙，以及能力盡失的惡魔鄭救援，即將進行契約結婚，所以在都道熙面前的救援，對她來說究竟是惡魔還是救援？兩人的合約即將展開。



對任何人都無法相信的「未來集團」財閥二代，愛上了惡魔的都道熙，由金裕貞飾演，身為未來集團中的異鄉人，都道熙四面都被敵人所包圍著，她也早已有所領悟而個性相當冷靜，對愛情一樣冷淡。宋江則是飾演完美無缺又擁有致命魅力的惡魔鄭救援，人類以靈魂作為擔保，他就能獲得永生。但當他遇見了奇怪女子都道熙，卻失去了自己的能力，為了防止自己的能力永遠被消滅，讓他不得不守護都道熙。



能力盡失的惡魔與奇異女子都道熙兩人共同展開的契約結婚生活，會讓觀眾們看見什麼樣的心動感覺？《與惡魔有約》將於11月24日晚間首播。



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