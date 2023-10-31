BIGBANG5人中唯一沒有爭議的太陽！分享精神管理法，這才是偶像該有的態度

G-Dragon涉毒一事又一次將人氣天團BIGBANG推上了風口浪尖。

BIGBANG出道多年，5名成員T.O.P、G-Dragon、勝利、大聲和太陽中有4人爆出過負面消息，T.O.P和勝利更因為醜聞纏身而退出了團隊，因此太陽就成了隊內唯一沒出過爭議的清流，有網友吐槽「本來像太陽才是正常的，他卻成了團裡唯一的例外，難怪BIGBANG被罵史上最毒男團」。



前兩日太陽接受了時尚雜誌《Vogue Korea》的採訪，公開了心理健康解壓方法，表示：「我經常散步，會一邊欣賞多變的季節景色和多彩的天空一邊整理思緒。 」他補充說：「更好的方法是與志同道合的人交談，分享自己的想法，並獲得安慰。 對我來說，這是最重要的心理健康方式。 」提到最近的幸福感，「寵妻狂魔」太陽說：「與家人一起度過的時光非常幸福。 在疫情結束后，我發行了新專輯，開演唱會見粉絲，這些對我來說就是最大的幸福了。 」



太陽不忘分享提高自尊的方法，解釋說：「從根本上來說自尊心是在與他人比較時產生的，要擺脫這種比較，應該更多地去了解自己內心，承認自己的不足，並朝著更好的方向發展。 這樣自尊心就會提高。 與自尊心強的人交往是最簡單的提高自尊心的方法。 聽他們的故事，和他們做朋友，會很快提升自己的自尊心。」接著太陽又提到了擺脫負面思維的方法，補充道：「即使想要正向思考，但一旦負面思維開始蔓延，就無法阻止。 我認為找到消極思想的原因就可以比想像中更快地克服困境了。 」



關於如何持久地從事自己喜歡的工作，太陽也分享了經驗，稱：「我喜歡我正在做的事情。 結果固然重要，但結果卻是有好的時候，也有壞的時候，如果要長期從事某項工作，我認為在工作過程中體驗到的快樂比結果更重要。 」

最後對於「well-being」（幸福、和諧融洽）的概念，太陽說道：「和諧既是美麗的一面，也是平衡的一面。 我認為這是我認為人生最重要的一點。 當這些都達到健康的狀態時，精神和身體都能保持健康。 」間接的暗指GD呼麻事件有礙健康跟心理狀況。

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