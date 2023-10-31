BIGBANG5人中唯一没有争议的太阳！分享精神管理法，这才是偶像该有的态度

G-Dragon涉毒一事又一次将人气天团BIGBANG推上了风口浪尖。

BIGBANG出道多年，5名成员T.O.P、G-Dragon、胜利、大声和太阳中有4人爆出过负面消息，T.O.P和胜利更因为丑闻缠身而退出了团队，因此太阳就成了队内唯一没出过争议的清流，有网友吐槽「本来像太阳才是正常的，他却成了团里唯一的例外，难怪BIGBANG被骂史上最毒男团」。



前两日太阳接受了时尚杂志《Vogue Korea》的采访，公开了心理健康解压方法，表示：「我经常散步，会一边欣赏多变的季节景色和多彩的天空一边整理思绪。 」他补充说：「更好的方法是与志同道合的人交谈，分享自己的想法，并获得安慰。 对我来说，这是最重要的心理健康方式。 」提到最近的幸福感，「宠妻狂魔」太阳说：「与家人一起度过的时光非常幸福。 在疫情结束后，我发行了新专辑，开演唱会见粉丝，这些对我来说就是最大的幸福了。 」



太阳不忘分享提高自尊的方法，解释说：「从根本上来说自尊心是在与他人比较时产生的，要摆脱这种比较，应该更多地去了解自己内心，承认自己的不足，并朝著更好的方向发展。 这样自尊心就会提高。 与自尊心强的人交往是最简单的提高自尊心的方法。 听他们的故事，和他们做朋友，会很快提升自己的自尊心。」接著太阳又提到了摆脱负面思维的方法，补充道：「即使想要正向思考，但一旦负面思维开始蔓延，就无法阻止。 我认为找到消极思想的原因就可以比想像中更快地克服困境了。 」



关於如何持久地从事自己喜欢的工作，太阳也分享了经验，称：「我喜欢我正在做的事情。 结果固然重要，但结果却是有好的时候，也有坏的时候，如果要长期从事某项工作，我认为在工作过程中体验到的快乐比结果更重要。 」

最后对於「well-being」（幸福、和谐融洽）的概念，太阳说道：「和谐既是美丽的一面，也是平衡的一面。 我认为这是我认为人生最重要的一点。 当这些都达到健康的状态时，精神和身体都能保持健康。 」间接的暗指GD呼麻事件有碍健康跟心理状况。

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