金慧埈或將出演《CASHERO》，搭檔李俊昊演情侶！

演員李俊昊和金慧埈將成為新一對銀幕情侶。

今日（30日），據韓媒OSEN報導稱獨家金慧埈確認出演Netflix新劇《CASHERO》，已經投入準備階段。 而金慧埈所屬經紀公司回應「確有接到演出提案，正在積極商討中。」



早在7月時就有媒體報導人氣男星李俊昊將主演《CASHERO》的消息，雖然經紀公司也稱「目前正在協商討論中」，但消息曝光後，立即引起大量網友留言表示期待。

《CASHERO》改編自韓國同名網漫，以超級英雄的視角講述現今年輕人在社會所需要經歷的苦惱和現實。 若李俊昊和金慧埈同意出演的話，他倆將分別在劇中飾演男主角「姜尚雄」和他的女友。 「姜尚雄」是一個只要擁有錢身體素質就變強的超能力者，沒有家庭支撐的他和妹妹「姜尚安」靠著打工生活，所以一直以來沒有足夠的金錢來識別自己的超能力。 直到後來他被公司開除後，因為屢次使用超能力救人導致存摺里沒有一毛錢，才將這項荒唐的能力告訴了相依為命的妹妹。 金慧埈飾演的「姜尚雄」也非凡人，是個對數字異常敏感的人。 而「姜尚安」的扮演者，劇組接洽了童星出身的演技派金想起。



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